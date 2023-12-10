«Коля-Домкрат» поднял полторы тонны, его 8-летняя внучка плакала, но тоже взяла Кубок России

Девочке разрешили поднять 20-килограммовую штангу один раз, а она была готова на 30 подъемов.

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В очередной раз удивил уникум из Липецкого района трижды занесённый в «Книгу Гиннесса» силач Николай Грачёв.

На этих выходных он получил возможность выступить в Липецке – в Кубке России по версии НАП (Национальной ассоциации пауэрлифтинга) в фитнесс-клубе «Атлетика», что в микрорайоне «Университетском».

67-летний Грачёв выступал в отдельном упражнении – русской становой тяге, где меряются не только поднятыми килограммами, но и количеством повторений. Спортсмен-ветеран, чей собственный вес всего 49 кг, взял штангу весом ровно в 100 кг. И в тяге поднял ее 10 раз. Получается, что за короткое время пенсионер по прозвищу «Коля-Домкрат» вытянул полторы тонны железа, попутно установив мировой рекорд среди ветеранов 65-69 лет в категории до 52 кг.

К рекордам Грачёва все давно привыкли. Количество его высших мировых достижений в тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и гиревом спорта уже приближается к 500.

После этого началась самая тяжёлая и ответственная для «Домкрата» - на помост вышла его 8-летняя внучка Настя Гогина. Второклассница, как и её дедушка, хотела выступать в русской становой тяге на количество повторений, но организаторы разрешили ей только «классику» - однократный подъем штанги.

Ученица средней школы Новой Деревни Липецкого района в третьей попытке подняла примерно столько, сколько и весит сама – 20 кг и стала обладательницей Кубка в младшей и самой лёгкой категории у женщин – до 14 лет, вес до 44 кг. Насте было далеко до максимальных показателей своей категории, но меньших в мире пауэрлифтинга просто не существует, как и других учениц 2-го класса, которые в нежном возрасте способны показывать столь умопомрачительные результаты.

- Настя очень расстроилась, что не удалось поднять штангу на количество, - говорит её знаменитый дед и спортивный наставник, - Что для неё поднять 20 кг один раз? Так, на «один зуб». В майском Кубке Евразии в Нововоронеже она спокойно показала в тяге 20 подъемов. Сегодня была готова к 30-ти, но… Она даже расплакалась, из-за чего мы пропустили один из подходов: нас вызвали, а внучка в слезах и не готова. Поэтому мы выходили на два подхода: разминочные 10 кг и сразу – победные 20. Брать штангу большего веса не стали – детям это вредно. Мы с ней как раз и тренируем именно русскую тягу, русский жим – на количество, чтобы сначала окрепли спина, руки. За тяжелыми весами будем гнаться через несколько лет.



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Через неделю в Москве пройдёт чемпионат мира по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга (WRPF). «Коля-Домкрат» планирует принять в нём участие.