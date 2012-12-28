В Липецкой области до +2

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9, днем – от -3 до +2 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от -5 до -7, днем – от нуля градусов до -2.День 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.