Погода в Липецке
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31 минуту назад
В Липецкой области до +2
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9, днем – от -3 до +2 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью – от -5 до -7, днем – от нуля градусов до -2.
День 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градусов мороза.
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