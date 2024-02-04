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23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины
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26
10 минут назад

23 февраля в Липецке: мужчины дарят более дорогие подарки защитникам Отечества, чем женщины

Главное, что нужно знать про сегодняшний праздник. 

Выходим в ноль

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В праздник на дворе ещё больше потеплеет. Днём температура будет около 0 градусов. Пройдёт небольшой снег. 

Отключение воды

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Кому-то придётся провести День защитника Отечества насухую, в смысле – без холодной воды. С 10:00 и до конца ремонта не повезёт жителям нескольких домов на улицах  Водопьянова, 12, 14, 16, 18; Детской, 13а; Луговой, 3; Монтажников, 1, 3, 3а, 3а к1, 3а к2, 3а ст1; Юношеской, 11, 11а, 11а ст1, 11а/2, 11а/3, 11Б, 11Б/1, 11Б/2, 21, 21а. 

23 февраля – день спортивный

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Если посмотреть на культурную афишу Липецка, то создаётся впечатление, что 23 февраля – семейный праздник. Праздники и утренники в основном прошли накануне – в рабочие дни. Но кое-что всё-таки осталось и на сам праздник. Например, спортивные соревнования. 

В 10:00 в зале «ДЮСШ №8 Юность» (ул. Ударников, 13б) состоятся соревнования семейных команд по волейболу (6+).

В 10:00 в ФОК на улице Титова, 8г стартует первенство Липецка по греко-римской борьбе (6+). 

В 11:00 в футбольном манеже «Европейском» (ул. Кривенкова, 28) начнётся турнир футбольных пап (12+).

В 11:00 на 19-м микрорайоне (проезд Кувшинова,5) пройдёт лыжная гонка, посвященная мужскому дню (6+). 

А в 12:00 в здании ДЮСШ №1 (ул. Циолковского, 1а) состоится областной фестиваль воркаута. 

Классика мирового театра (16+)

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Культурную программу создаст Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная,2). 
В 18:00 здесь покажут спектакль «Коварство и любовь» по произведению Ф. Шиллера. Одна из самых знаменитых трагедий в истории мирового театра.  История любви сына президента Вюртембергского герцогства и дочери бедного учителя музыки. 

Первоначальное название пьесы - «Луиза Миллер» по имени главной героини, дочери музыканта. «Коварство и любовь» относится к классическим произведениям немецкой драматургии.

Спектакль идёт 3 часа с антрактом

Английский бесплатно (12+)

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Пусть день и праздничный, Центр молодёжного чтения (ул. Неелина, 31а) в 14:00 приглашает подростков на заседание клуба Piccadilly.
Здесь учат английскому языку, причем делают это совершенно бесплатно. В мире репетиторов и дорогих курсов найти такие занятия – большая удача. Присоединяйтесь!

Не служил – сегодня не празднуешь?

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38% жителей Липецка считают 23 февраля праздником всех мужчин, а не только бывших и действующих военных, выяснилось в ходе опроса SuperJob.
Правда, 50% мыслят по старинке и поздравляют только тех, кто был связан со службой в армии. А для 9 % земляков День защитника Отечества – это просто лишний выходной в календаре. 

Мужчины дарят более дорогие подарки

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23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 26% женщин и 67% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества, выяснили в SuperJob.

Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 2800 против 3300 рублей соответственно. Среднестатистический липчанин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3100 руб.

Продлить праздники

14% липчан взяли отпуска и отгулы, чтобы продлить отдых на День защитника Отечества, об этом они рассказали SuperJob. 
67% липчан не планируют брать отпуска и отгулы, чтобы продлить дни отдыха в честь 23 февраля.

Желающих увеличить время отдыха среди мужчин чуть больше, чем среди женщин: 15 и 13% соответственно. Горожане до 34 лет будут брать отпуска и отгулы немного чаще, чем те, кто старше – 17% против 11%.

Дорогие липчане! Причастных поздравляем с сегодняшним праздником, всех остальных – с выходным днём. GOROD48 работает и в День защитника Отечества, и всегда. Потому что жизнь не замирает на месте и новости появляются всегда. А липчанам так проще следить за событиями: всего лишь пара кликов и вы уже в курсе всех событий, которые происходят в родном регионе. Ждём вас на сайте снова и снова!

Сегодня в Липецке
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