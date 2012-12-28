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414
сегодня, 11:56
7

В Липецке сняли застрявшую на дереве кошку

Животное забралось на высоту третьего этажа.

Во дворе дома №51 по проспекту Победы спасатели «Счастливого берега» сняли застрявшую на дереве кошку.

Кошка забралась на высоту третьего этажа, но самостоятельно слезть вниз не смогла. Несколько часов она сидела на дереве на морозе и мяукала, и жильцы дома стали искать выход из ситуации. В результате на помощь пришёл спасатель «Счастливого берега» Роман Ходырев.

После того, как кошку сняли с дерева, её забрали в приют для животных.
животные
кошка
кот
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Кот Базилио
51 минуту назад
Спасли так спасли молодцы а дальше что опять на улицу это получается что не спасли
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Чпп
56 минут назад
А у хозяина спросили, прежде чем забрать кошку
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Тк
32 минуты назад
Домашняя кошка должна жить дома,
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Как гость
59 минут назад
Я вот неразу невидел трупики кошек на дереве )) Захочет слезет через час, два, три слезет.
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Ну, Ну..
23 минуты назад
Когти у кошки растут таким образом, что лезть вверх очень легко. А вот спускаться они не могут, особенно если забралась кошка высоко.(( Спрыгивают. Из-за этого получают травмы, переломы и разорванные раны. ((
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Чпп
52 минуты назад
Очередной пиар ход зоозащитников, какие они хорошие
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Лиза
сегодня, 12:10
Спасибо огромное всем неравнодушным людям и сотрудникам "Счастливого берега" за спасение кошечки.
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