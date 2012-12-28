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Общество
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сегодня, 11:56
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В Липецке сняли застрявшую на дереве кошку
Животное забралось на высоту третьего этажа.
Кошка забралась на высоту третьего этажа, но самостоятельно слезть вниз не смогла. Несколько часов она сидела на дереве на морозе и мяукала, и жильцы дома стали искать выход из ситуации. В результате на помощь пришёл спасатель «Счастливого берега» Роман Ходырев.
После того, как кошку сняли с дерева, её забрали в приют для животных.
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