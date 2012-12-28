В Липецке сняли застрявшую на дереве кошку

Животное забралось на высоту третьего этажа.

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Во дворе дома №51 по проспекту Победы спасатели «Счастливого берега» сняли застрявшую на дереве кошку.Кошка забралась на высоту третьего этажа, но самостоятельно слезть вниз не смогла. Несколько часов она сидела на дереве на морозе и мяукала, и жильцы дома стали искать выход из ситуации. В результате на помощь пришёл спасатель «Счастливого берега» Роман Ходырев.После того, как кошку сняли с дерева, её забрали в приют для животных.