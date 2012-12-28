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сегодня, 15:05
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«Что нам снег, что нам зной»: липчане в очередной раз возмущаются из-за ямочного ремонта

Но рабочие технологию не нарушили: вода выпаривается под действием горячего материала.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии ямочного ремонта, проводимого сегодня на улице 8 Марта в Липецке.

Снимки сопровождались язвительным комментарием: «Что нам снег, что нам зной. Если надо — значит, надо». Но в мэрии уверяют, сарказм в данном случае не уместен. Ведь работы кипят на благо липчанам: с помощью литой смеси устраняются аварийные ямы.

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— Специалисты управления благоустройства сейчас проводят ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Особенности состава — в повышенном содержании битума и увеличенной температуре (свыше 200 градусов). Эти свойства позволяют проводить работы в морозах и при повышенной влажности. Рабочие технологию не нарушили – вода выпаривается под действием такого горячего материала. Мера эта временная и очень необходимая зимой. С помощью литой смеси устраняются аварийные ямы, которые, если не залатать, могут стать причиной ДТП или повреждения автомобилей. В весенне-летний период специалисты вернутся на этот участок и проведут ремонт более долговечным горячим асфальтом. А пока литая смесь – лучший выход в такой ситуации, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

дороги
благоустройство
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Комментарии (13)

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Николай
11 минут назад
Строители после ремонта ямна проезжей части оставляют кучи камней, которые летят в стекла и кузов авто. Кто за ремонт авто платить будет? Управление главного смотритель, которое приняло эти работы?
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Житель
53 минуты назад
Такой ямочный ремонт требует после себя проведения кочечного ремонта. По кочкам не сильно лучше ездить как бы.
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Кузя
сегодня, 16:55
Вот и с ямами не везёт кое-кому, и зимой , и летом в них пломбы ставят, а они, как птица-феникс, каждый год возрождаются... где и были;)
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Элиот
сегодня, 16:42
Хороший ремонт! Пример, Сапёрный спуск, дорога как в формуле-1, только по липецки.
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Житель
сегодня, 16:40
Да, и вода выпаривается, и газ природный у этих специалистов тяжелее воздуха и скапливается в приямках, когда мост ремонтировали на Терешковой...
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Вадим
сегодня, 16:19
На ул Красина 3 года назад заливали в марте таким составом 80 %ещё держиться
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Раб
сегодня, 16:08
А это как посмотреть : для вас асфальт в снег, а для кого-то денежки в карман!
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Свободный крестьянин
сегодня, 16:05
Хоть чем нибудь дорогу залатайте на ул. Ковалева!!! А то там авто не только ломаться, проваливаться начнут!
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Терентий
сегодня, 15:50
Эти ударники капиталистического труда на прошлой недели (добивали) ремонтировали Октябрьский мост, сегодня утром дыры мама не горюй...
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Лиза
сегодня, 15:48
Вот и будут латать ежемесячно одну и ту же дыру.
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