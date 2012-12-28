«Что нам снег, что нам зной»: липчане в очередной раз возмущаются из-за ямочного ремонта

Но рабочие технологию не нарушили: вода выпаривается под действием горячего материала.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии ямочного ремонта, проводимого сегодня на улице 8 Марта в Липецке.Снимки сопровождались язвительным комментарием: «Что нам снег, что нам зной. Если надо — значит, надо». Но в мэрии уверяют, сарказм в данном случае не уместен. Ведь работы кипят на благо липчанам: с помощью литой смеси устраняются аварийные ямы.— Специалисты управления благоустройства сейчас проводят ямочный ремонт с помощью литой асфальтобетонной смеси. Особенности состава — в повышенном содержании битума и увеличенной температуре (свыше 200 градусов). Эти свойства позволяют проводить работы в морозах и при повышенной влажности. Рабочие технологию не нарушили – вода выпаривается под действием такого горячего материала. Мера эта временная и очень необходимая зимой. С помощью литой смеси устраняются аварийные ямы, которые, если не залатать, могут стать причиной ДТП или повреждения автомобилей. В весенне-летний период специалисты вернутся на этот участок и проведут ремонт более долговечным горячим асфальтом. А пока литая смесь – лучший выход в такой ситуации, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.