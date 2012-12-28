На улице Неделина под грудой снега спрятали… грузовик!

За находящейся на реконструкции скандальной баней на улице Неделина кто-то создал созвучный этой зиме арт-объект: забросал снегом грузовик. Сугроб полностью скрыл транспортное средство — из белой кучи торчит только кусочек кузова и верх пассажирской двери.Так в Липецке материализовался известный мэм, рожденный этой снежной зимой: «Велика Россия, а снег кидать уже некуда!»