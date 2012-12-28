Липецкая вечЁрка: гейзер на Московской, ажиотаж в травмпунктах и подземные толчки в монастыре
И снова ледяной дождь: этой ночью на дороги Липецка высыпали 112 тонн соли и 396 тонн песка
Страховая компания отказывалась выплачивать деньги родственникам умершего от рака ельчанина
Более 1000 липчан отправились в турпоездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие»
Общество
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сегодня, 14:20
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Велика Россия, а снег кидать уже некуда
На улице Неделина под грудой снега спрятали… грузовик!
Так в Липецке материализовался известный мэм, рожденный этой снежной зимой: «Велика Россия, а снег кидать уже некуда!»
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