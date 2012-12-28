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1744
сегодня, 14:20
5

Велика Россия, а снег кидать уже некуда

На улице Неделина под грудой снега спрятали… грузовик!

За находящейся на реконструкции скандальной баней на улице Неделина кто-то создал созвучный этой зиме арт-объект: забросал снегом грузовик. Сугроб полностью скрыл транспортное средство — из белой кучи торчит только кусочек кузова и верх пассажирской двери.

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Так в Липецке материализовался известный мэм, рожденный этой снежной зимой: «Велика Россия, а снег кидать уже некуда!»
фотофакт
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
28мкрн.
19 минут назад
Да фиг с ним с грузовиком! Он никому не мешает. У нас тут на Белана пешеходные дорожки под снегом спрятали, ещё в декабре (помнится там еще сама ЕвгенияЮрьевна лопатой махала), метра под 2 высотой, приходится обходить или по проезжей части, или на четвереньках по льду между припаркованными авто.
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контингент
сегодня, 17:09
по графикам менеджеров: ВСЕ ВЫВЕЗЕНО И УСЫПАНО ПЕСКОМ. КАК НА ПЛЯЖУ
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Житель Сокола
сегодня, 14:49
Как снег кидать некуда? Так вроде бы со слов Павла Звонарева: по его подсчетам, с начала снегопадов с улиц Липецка уже вывезено 255 тысяч кубометров снега. Так что, про какой снег идёт речь.
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Точно,
сегодня, 15:57
Ведь снег у нас давно вывезен из города!
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Липчанин
сегодня, 17:19
Ведь снег у нас давно вывезен из города! Так же и капремонты проводятся ! С улицы набирают людей с предстоящей работой знакомых только по слухам! Даже прорабы порой не компетентны , инструментом не обеспечены , в руках мухи .
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