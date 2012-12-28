21-летний ельчанин проведёт 2,5 года в колонии за нападение на мужчину с металлическим прутом
Происшествия
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сегодня, 10:31
«Рено» въехал в ограждение трассы «Дон», а затем врезался в грузовик
С места аварии госпитализирована женщина-водитель.
В половине пятого утра на трассе «Дон» в Становлянском районе 48-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением, въехала в дорожное ограждение, а затем столкнулась со стоящим грузовиком «Скания». Женщина госпитализирована.
Около шести вечера в Липецке на улице Гагарина 26-летний водитель «Лады Гранты» сбил 58-летнюю женщину. Она также доставлена в больницу.
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