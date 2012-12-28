«Рено» въехал в ограждение трассы «Дон», а затем врезался в грузовик

С места аварии госпитализирована женщина-водитель.





12 февраля на дорогах Липецкой области зафиксированы 75 аварий, в двух из них пострадали люди.В половине пятого утра на трассе «Дон» в Становлянском районе 48-летняя женщина за рулем «Рено» не справилась с управлением, въехала в дорожное ограждение, а затем столкнулась со стоящим грузовиком «Скания». Женщина госпитализирована.Около шести вечера в Липецке на улице Гагарина 26-летний водитель «Лады Гранты» сбил 58-летнюю женщину. Она также доставлена в больницу.