В некоторых магазинах опустели хлебные полки

Снегопад затронул и поставки товаров в липецкие магазины.



Перебои с поставками некоторых видов продуктов в магазины города начались в середине недели, а сегодня продолжились. Сразу оговоримся, не во всех магазинах опустели полки. Где-то сегодня утром они были полными, а где-то продавцы, как могли, камуфлировали недостачу товара. Например, в мясном отделе одного из сетевых магазинов, упакованные куриные грудки расставили на приличном расстоянии друг от друга.Хлеб в этом магазине остался от вчерашнего дня.А где-то хлеба сегодня утром не было вовсе.В одном из магазинов мы увидели опустевшие сахарные полки, хотя других бакалейных товаров было в изобилии. И в соседних магазинах перебоев с сахаром не наблюдалось.Да и вообще, бакалейными товарами липчане запасаться не начали.На Центральном рынке палатки и прилавки под открытым небом сегодня почти все пустовали. Дворников в это утро на рынке оказалось больше, чем продавцов.— Вам премию за уборку снега в этот раз выпишут? — спросили мы у дворника.— Ага! Догонят и еще добавят! — пессимистично ответил дворник.Половина продавцов меда решила не выходить в это утро на работу. Зато в овощном отделе почти все прилавки были заполнены. Хотя продавцы скептически относились к тому, что сегодня может быть хоть какая-то торговля.— А зачем же вы приехали?— Так аренда оплачена. Место жалко.