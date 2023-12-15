Общество
37 минут назад
В некоторых магазинах опустели хлебные полки
Снегопад затронул и поставки товаров в липецкие магазины.
Перебои с поставками некоторых видов продуктов в магазины города начались в середине недели, а сегодня продолжились. Сразу оговоримся, не во всех магазинах опустели полки. Где-то сегодня утром они были полными, а где-то продавцы, как могли, камуфлировали недостачу товара. Например, в мясном отделе одного из сетевых магазинов, упакованные куриные грудки расставили на приличном расстоянии друг от друга.
Хлеб в этом магазине остался от вчерашнего дня.
А где-то хлеба сегодня утром не было вовсе.
В одном из магазинов мы увидели опустевшие сахарные полки, хотя других бакалейных товаров было в изобилии. И в соседних магазинах перебоев с сахаром не наблюдалось.
Да и вообще, бакалейными товарами липчане запасаться не начали.
На Центральном рынке палатки и прилавки под открытым небом сегодня почти все пустовали. Дворников в это утро на рынке оказалось больше, чем продавцов.
— Вам премию за уборку снега в этот раз выпишут? — спросили мы у дворника.
— Ага! Догонят и еще добавят! — пессимистично ответил дворник.
Половина продавцов меда решила не выходить в это утро на работу. Зато в овощном отделе почти все прилавки были заполнены. Хотя продавцы скептически относились к тому, что сегодня может быть хоть какая-то торговля.
— А зачем же вы приехали?
— Так аренда оплачена. Место жалко.
Хлеб в этом магазине остался от вчерашнего дня.
А где-то хлеба сегодня утром не было вовсе.
В одном из магазинов мы увидели опустевшие сахарные полки, хотя других бакалейных товаров было в изобилии. И в соседних магазинах перебоев с сахаром не наблюдалось.
Да и вообще, бакалейными товарами липчане запасаться не начали.
На Центральном рынке палатки и прилавки под открытым небом сегодня почти все пустовали. Дворников в это утро на рынке оказалось больше, чем продавцов.
— Вам премию за уборку снега в этот раз выпишут? — спросили мы у дворника.
— Ага! Догонят и еще добавят! — пессимистично ответил дворник.
Половина продавцов меда решила не выходить в это утро на работу. Зато в овощном отделе почти все прилавки были заполнены. Хотя продавцы скептически относились к тому, что сегодня может быть хоть какая-то торговля.
— А зачем же вы приехали?
— Так аренда оплачена. Место жалко.
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