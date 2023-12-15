Общество

37 минут назад

В некоторых магазинах опустели хлебные полки

8 1452
#снегопад
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В некоторых магазинах опустели хлебные полки

Снегопад затронул и поставки товаров в липецкие магазины. 

Перебои с поставками некоторых видов продуктов в магазины города начались в середине недели, а сегодня продолжились. Сразу оговоримся, не во всех магазинах опустели полки. Где-то сегодня утром они были полными, а где-то продавцы, как могли, камуфлировали недостачу товара. Например, в мясном отделе одного из сетевых магазинов, упакованные куриные грудки расставили на приличном расстоянии друг от друга. 

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Хлеб в этом магазине остался от вчерашнего дня.   

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А где-то хлеба сегодня утром не было вовсе. 

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В одном из магазинов мы увидели опустевшие сахарные полки, хотя других бакалейных товаров было в изобилии. И в соседних магазинах перебоев с сахаром не наблюдалось. 

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Да и вообще, бакалейными товарами липчане запасаться не начали.

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На Центральном рынке палатки и прилавки под открытым небом сегодня почти все пустовали. Дворников в это утро на рынке оказалось больше, чем продавцов. 

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—  Вам премию за уборку снега в этот раз выпишут? — спросили мы у дворника.

— Ага! Догонят и еще добавят! — пессимистично ответил дворник.

Половина продавцов меда решила не выходить в это утро на работу. Зато в овощном отделе почти все прилавки были заполнены. Хотя продавцы скептически относились к тому, что сегодня может быть хоть какая-то торговля. 

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— А зачем же вы приехали?

— Так аренда оплачена. Место жалко.
8 1452
#снегопад
1

Комментарии (8)

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65+

4 минуты назад
К магазинам нет вопросов , есть вопрос к власти . Хлеб продукты это стратегически важно расчистка подъездов к магазинам должна быть в первую очередь если власть этого не понимает это печально ! Таких людей во власти не должно быть !
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Липчанин.

5 минут назад
На ЛТЗ нет ни молока, ни хлеба.
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А ну

6 минут назад
Деньги сэкономим
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Липчанка

9 минут назад
Дорогу возле Магнита на ул.Стуленовской,3 не чистят от слова СОВСЕМ! Машины паркуются поперек дороги,из 3 полос движения осталось 2.И это в течение неск.недель,еще до сильных снегопадов!
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Рома

15 минут назад
Так какие вопросы к магазинам? Ситуация же связана с погодными условиями!!! Фуры просто не могут подъехать к магазину!!!
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555

18 минут назад
Спохватились. На тракторном ещё в начале недели в пятерках были перебои с хлебом.
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Гость

27 минут назад
Прямая линия закончилась можно расслабиться
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Дед

30 минут назад
Голодаете??? Бееедненькие!
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