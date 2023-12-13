Девятилетний мальчик попросил у липецкого депутата пистолет

На сессии горсовета объявляли перерыв для исполнение желаний детей-сирот.

Сегодня предпоследняя в этом году сессия Липецкого горсовета прерывалась для того, чтобы депутаты могли снять с установленной в фойе новогодней елки конверт с письмами сирот Деду Морозу. Желания детей в это раз оказались скромнее прошлогодних: никто не просил дорогие гаджеты. В основном, мальчики хотели конструкторы «Лего», а девочки — художественные наборы и наборы для плетения из бисера. Но были и незаурядные просьбы: в конверте, который сняла с елки спикер горсовета Евгения Фрай, была просьба об «энциклопедии про все», а депутату Александру Кулакову придется исполнять пожелание о «большом пистолете».Сама сессия собралась для обсуждения проекта городского бюджета-2024.По доходам размер бюджета прогнозируется в сумме 22,2 млрд рублей. Из них собственных — 7,6 млрд рублей, на 9% больше, чем в этом году. Остальная сумма — безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова отметила, что это — не предел, что сумма межбюджетных трансфертов растет из года в год (в этом году поступления из вышестоящих бюджетов выросли в два раза по сравнению с первоначальными, составив 17 млрд рублей). Самым весомым налогом с долей 62% в доходах казны станет НДФЛ. Правительство области на 1,1% увеличило муниципалитету долю этого налога, что в итоге принесет дополнительно 290 млн рублей.Расходы бюджета составят 22,4 миллиарда. Разрыв между расходами и доходами — всего 106 млн рублей (этот год муниципалитет заканчивает с дефицитом в 1,3 миллиарда).— У нас остаются риски роста расходных обязательств при недоброе налогов, — сообщила депутатам главный финансист мэрии.Приоритетом бюджета Татьяна Григорова называла социальные траты. Доля расходов на социально-культурную сферу превысит 13,1 млрд рублей. Т.наз. бюджет развития получит 2,2 млрд рублей. Средства пойдут на завершение строительства школы в микрорайоне «Елецкий», возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий. На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мэрия предлагает потратить более 3,5 млрд рублей, на «Образование» — 1,3 миллиарда, на «Жилье и городскую среду» — почти 1,4 миллиарда.На благоустройство дворов в рамках муниципальной программы «Мой двор» в 2024 году предусмотрено 111 млн рублей. На освещение города — 194,4 млн рублей, что на 32,9 миллиона рублей больше чем в этом году. В Липецке появится новая муниципальная программа «Содержание и восстановление зеленого фонда города Липецка» — на нее направят 164,9 млн рублей, на 34 миллиона больше, чем в этом году (в следующем году сумма только на снос сухостоя 2023 года увеличена вдвое).Депутат Евдокия Бычкова тут же попросила создать еще одну муниципальную программу с подтвержденным финансированием, отсыпки и ремонта дорог в частном секторе. А то те 30 млн рублей, которые правительство области осенью выделило на такие дороги муниципалитету, так и не удалось освоить. На это глава Липецка Евгения Уваркина ответила, что неосвоенные средства мэрия постарается сохранить в бюджете следующего года.Вице-спикер горсовета Борис Понаморев попросил пробить в правительстве области сохранение субсидии на программу «Путь к школе», а вице-спикер Евгений Павлов — заменить в программе капремонтов школ 30-летние общеобразовательные учреждения на более старые, которые нуждаются в обновлении в первую очередь. Председатель Счетной палаты Липецка, похвалив проект бюджета-2024 за его обеспеченность, за предусмотренные средства на все насущные потребности, предложила мэрии увеличить расходы на благоустройство города:— Расходами бюджета следующего года покрыты только 49% потребностей департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Уборка снега, между прочим, также входит в эти расходы.В итоге за бюджет-2024 в первом чтении проголосовали все 23 присутствовавших очно на сессии депутатов из 36-ти имеющихся. По данным аппарата горсовета, некоторые не смогли приехать на заседание из-за сложной дорожной ситуации.