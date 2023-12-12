Ельчанку сбил неизвестный водитель и оставил замерзать на обочине: женщина в реанимации

Женщина получила обморожения рук и ног III-IV степеней.

11 декабря санавиация доставила из Ельца в областной ожоговый центр 40-летнюю женщину с серьёзными обморожениями рук и ног.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 9 декабря 40-летнюю женщину сбила машина в микрорайоне «Александровский» в Ельце. От удара женщина упала и потеряла сознание. А водитель скрылся с места происшествия, оставив травмированную женщину-пешехода замерзать в сугробе на обочине.



Подняться самостоятельно ельчанка не смогла, а когда её нашли — женщина уже получила обморожения рук и ног III-IV степеней. С улицы её сразу отвезли в реанимацию елецкой больницы, а оттуда накануне перевезли на лечение в Липецк.



В областном ожоговом центре пациентка также находится в реанимации. Помимо серьёзных обморожений, ей диагностирован открытый вывих стопы.



— Такое сообщение зарегистрировано в полиции. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают и изучают обстоятельства происшествия, связываются с родственниками потерпевшей, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Ситуация осложняется тем, что с самой женщиной пока невозможно поговорить — это не позволяет состояние её здоровья.





