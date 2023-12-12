Происшествия

41 минуту назад

Ельчанку сбил неизвестный водитель и оставил замерзать на обочине: женщина в реанимации

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#обморожение #ДТП
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Ельчанку сбил неизвестный водитель и оставил замерзать на обочине: женщина в реанимации

Женщина получила обморожения рук и ног III-IV степеней.

11 декабря санавиация доставила из Ельца в областной ожоговый центр 40-летнюю женщину с серьёзными обморожениями рук и ног.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 9 декабря 40-летнюю женщину сбила машина в микрорайоне «Александровский» в Ельце. От удара женщина упала и потеряла сознание. А водитель скрылся с места происшествия, оставив травмированную женщину-пешехода замерзать в сугробе на обочине.

Подняться самостоятельно ельчанка не смогла, а когда её нашли — женщина уже получила обморожения рук и ног III-IV степеней. С улицы её сразу отвезли в реанимацию елецкой больницы, а оттуда накануне перевезли на лечение в Липецк.

В областном ожоговом центре пациентка также находится в реанимации. Помимо серьёзных обморожений, ей диагностирован открытый вывих стопы. 

— Такое сообщение зарегистрировано в полиции.  Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают и изучают обстоятельства происшествия, связываются с родственниками потерпевшей, — отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Ситуация осложняется тем, что с самой женщиной пока невозможно поговорить — это не позволяет состояние её здоровья. 


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#обморожение #ДТП
4

Комментарии (3)

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Животиков Володя

14 минут назад
перлась по колее по середине проезжей части без отражателей в ночное время. водитель в метель не заметил облепленное снегом чучело и проехал как ни в чем не бывало мимо, нормальному человеку в голову не придет, что в таких условиях кто-то маловменяемый может выйти под колеса не задумываясь о собственной безопасности.
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Гость

16 минут назад
Своих не бросаем
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Animal Planet

16 минут назад
Что уж про животных говорить,когда людей вот оставляют на дороге без помощи.Нелюдь.
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