Стоимость поездки на такси по Липецку колеблется от 400 до 800 рублей

Цены на такси растут с увеличением интенсивности снегопада.

Средние цены на услуги такси в Липецк, судя по агрегаторам транспортных услуг, перевалили за 500 рублей.Так, поездка из новых районов до новых проходных НЛМК может обойтись в 800+ рублей, а жителям частного сектора Сокола, чтобы добраться, например, до площади Победы, потребуется выложить 600+ рублей. Даже путешествие от улицы Пушкина до Центрального рынка обойдется более чем в 400 рублей!При этом, по словам потенциальных клиентов, у более дешевых агрегаторов может наблюдаться проблема с подачей автомобиля.Самым бюджетным остается общественный транспорта, но скорость его движения невелика. По словам очевидцев, некоторые маршрутки даже не заезжают в парковочный карманы из-за обилия в них снега. Да и залезть в автобус сложно — многие сегодня отказались от поездки на личном транспорте.В целом обстановка с движением стабильная — судя по интернет-картам, большая часть дорог выделена желтым цветом, что говорит о незначительном падении скорости движения, и местами встречаются красные участки.