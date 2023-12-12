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Стоимость поездки на такси по Липецку колеблется от 400 до 800 рублей

21 1413
#такси
1
Стоимость поездки на такси по Липецку колеблется от 400 до 800 рублей

Цены на такси растут с увеличением интенсивности снегопада.

Средние цены на услуги такси в Липецк, судя по агрегаторам транспортных услуг, перевалили за 500 рублей.

Так, поездка из новых районов до новых проходных НЛМК может обойтись в 800+ рублей, а жителям частного сектора Сокола, чтобы добраться, например, до площади Победы, потребуется выложить 600+ рублей. Даже путешествие от улицы Пушкина до Центрального рынка обойдется более чем в 400 рублей!

При этом, по словам потенциальных клиентов, у более дешевых агрегаторов может наблюдаться проблема с подачей автомобиля.

Самым бюджетным остается общественный транспорта, но скорость его движения невелика. По словам очевидцев, некоторые маршрутки даже не заезжают в парковочный карманы из-за обилия в них снега. Да и залезть в автобус сложно — многие сегодня отказались от поездки на личном транспорте.

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В целом обстановка с движением стабильная — судя по интернет-картам, большая часть дорог выделена желтым цветом, что говорит о незначительном падении скорости движения, и местами встречаются красные участки.
21 1413
#такси
1

Комментарии (21)

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Гость

12 минут назад
За меньшее и не повезу!
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Электробусы

20 минут назад
вам привезли. Катайся не хочу!
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Гость

24 минуты назад
Не каждый человек может позволить себе такси за 500 рубл. Их всего раз, даа и обчёлся. Основная масса народу бедная.
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Гражданин

34 минуты назад
Прохор, Ты не на себе везёшь. Вот и вози себя самого на халяву за 700 рубл.
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Кот

35 минут назад
Сейчас просто не проедешь риск конечно дело благородное но игра не стоит свеч!
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Гражданин Липецка

37 минут назад
Хай они сами себя за такие бабки возют. Охренели совсем.
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Прохор

44 минуты назад
а все хотят как раньше за 110 руб,прицене за бензин в 50+₽. халява закончилась!
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Валера

46 минут назад
Только что смотрел уже опять по 280 стоит
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Дмитрий

48 минут назад
Дворы не чищены, я просто поставил машину на прикол, за ночь 13 застреваний, как работать? За 9 часов работы только выполнено 8 заказов, а клиенту пофиг что дего подъезда танк не проезжает, ты вези меня мразь...
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й

49 минут назад
Нету в Липецке такси. С новым законом агрегаторы переименовали свою услугу в аренду автомобиля с водителем.
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