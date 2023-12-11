Банк оштрафовали на 60 000 рублей за назойливые звонки дочери умершего заёмщика

Отец женщины умер в 2016 году, но липчанка в наследство не вступала. Несмотря на это, представители банка стали атаковать женщину звонками.

Липчанка обратилась к приставам с жалобой на сотрудников банка: женщину пытались заставить вернуть долг умершего отца.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, отец женщины умер в 2016 году, но липчанка в наследство не вступала. Несмотря на это, представители банка стали атаковать женщину звонками с требованиями возврата задолженности. Причём количество звонков превышало установленную законодательством норму.



Приставам женщина предоставила детализацию телефонных соединений, также в ходе проверки были получены аудиозаписи телефонных переговоров.



«По закону взаимодействие кредитора с любым третьим лицом может осуществляться только с согласия на должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, а также с согласия третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. Согласие должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. Соответственно, действия сотрудников банка были незаконными», — сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области.



УФССП России по Липецкой области признало действия сотрудников банка незаконными. По части 1 статьи 14.57 КоАП РФ банк оштрафовали на 60 000 рублей.