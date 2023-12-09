А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала

Недавно липецкий зоопарк отметил 50-летний юбилей. Он, пожалуй, остается одним из главных брендов Липецка, а новости об обитателях зоопарка одни из самых популярных. На протяжении многих лет липчане вспоминают и о самом крупном обитателе зоопарка — гиппопотаме. Точнее бегемотихе. А вот куда на рубеже девяностых годов пропало животное до сих пор не известно. Все были уверены — Стеллу, так звали липецкую бегемотиху, продали в другой зоопарк. Но это не факт!



Зоосады были не только в Липецке, но и в Задонске и Ельце



Зоопарк появился в Липецке благодаря председателю горисполкома Николаю Яхонтову. В конце 60-х начале 70-х годов прошлого века при станции юных натуралистов в Нижнем парке работал живой уголок. К 1972 году животных стало много, понадобились большие клетки, и начался их монтаж, а в 1973 году, благодаря энтузиазму Николая Яхонтова,



— Вы знаете как я нашел первого директора зоопарка? Приезжаю из Египта под впечатлением от зоопарка Каира. И как-то вижу, гарцует по улице на белом скакуне элегантный наездник! Я ему: «Тпрррруууу! Стой! Ты кто такой?». Оказывается, один из артистов приехавшего в Липецк на гастроли цирка, дрессировщик Анатолий Крепышов. Я ему прямо с ходу пообещал квартиру дать, если останется создавать зоопарк в Липецке. Ну, он, поломался немного для порядка, и согласился. У него на тот момент было уже трое детей, и пришлось городу обеспечить его трехкомнатной квартирой. Так вот появился зоопарк в Липецке, — рассказывал Николай Яхонтов GOROD48 накануне 40-летия зоопарка.



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На одиночке с медведем едет Анатолий Крепышов, которому Николай Яхонтов сказал однажды "Тпрууу!" и оставил его в Липецке



Фото: https://vk.com/club117107347





Кроме Липецка, зоосады были в Задонске, при интернате для слепо-глухонемых, и в Ельце, при железнодорожной школе-интернате №8.



Стоила бегемотиха как «Жигули»



В конце 1974 года, газета «Ленинец» впервые упоминает о появлении в зоопарке гиппопотама — самки по кличке Стелла.







Газета, которая дошла до архива липецкой областной научной библиотеке в весьма «израненном» виде публикует и фотографию Стеллы.



Где зоопарк купил животное уже не узнать. Тех, кто работал в нем тогда, возможно нет уже в живых, как и его первого директора — Анатолия Крепышова. Он умер совсем недавно, по некоторым данным, от ковида, но до конца своих дней держал на придомовом участке животных, даже медведей.



О бегемотихе в



«Очаровательное создание, полное своеобразной грации и даже (я не боюсь этого слова!) изящества. О ней кричали афиши, приглашавшие посетить зоопарк и познакомиться с новым его обитателем. Юная бегемотиха по имени – так не хочется говорить по кличке – Стелла.



О ней можно рассказывать часами. Но сообщу только о моём последнем посещении этого создания.



Я скармливала ей батон – она с готовностью открывала свою улыбчивую пасть с четырьмя (ровно четырьмя, я посчитала!) зубами, – и служитель сообщал подробности её жизни. Оказалось, что живёт она одна, потому что бегемота «попробуй-ка достань», что существо она на редкость нежное и привязчивое, что стоит она пять тысяч…



Тут посетительское окружение глухо охнуло и возмущённо разошлось, а немногие оставшиеся принялись обсуждать, что лучше: «Жигули» или бегемот...»



Свирепый нрав бегемотиха смирила, липчане — нет



Судя по газетным публикациям, вела себя Стелла по приезду в Липецк беспокойно. И вот однажды «Ленинское знамя» констатировало: «…За лето в зоопарке произошло много интересного. Заметно подрос ягуарчик Дон взятый из Гродненского зоопарка. Бегемотиха Стелла смирила свой свирепый нрав и сейчас спокойно выходит и заходит в клетку...»



Затем много лет пресса не писала о Стелле ничего. Только в 1976 году сообщалось, что за зоопарком начато строительство слоновника и бегемотника.



«Тесно в маленьком сарае подросшему бегемоту… Владимир Гаврилович (Еськов, второй директор зоопарка, прим.) показывает место, где уже забиты сваи для будущих слоновника и бегемотника...»



Эта история продлилась, как мы знаем, до наших дней, слонобегемотник так и не был построен. Двухэтажная коробка долгие годы стояла в зарослях за территорией зоопарка,



В 1977 году сообщалось, что Владимир Еськов подыскивал бегемотихе пару и собирался купить жирафа. Но ни пару Стелле, ни жирафа купить так и не удалось







А в 1978 году в газете «Ленинское знамя» вышла заметка о поведении некоторых посетителей зоопарка. В ней Е. Григорьева пишет:



«Как-то наблюдала такую безобразную картину: четверо изрядно подвыпивших парней в возрасте 18-20 лет начали издеваться над животными, буквально, с первых шагов осмотра. Взяв у девочки, стоявшей рядом с нами, булку, они затолкали в ее середину камень и бросили в клетку медведя. Дойдя до вольера верблюда, пытались рассердить его, швыряя все, что попадалось под руки. Не ограничиваясь этим, они вооружились палкой и стали толкать ее в доверчиво открытую бегемотом пасть. Если до этого мы делали хулиганам просто замечания, на которые они отвечали усмешками, то возле бегемота разыгрался настоящий скандал. Мой брат попытался серьезно призвать к порядку парней, на что в ответ услышал: «Замолчи, парень, а то и тебе заткнем глотку...»



Как бегемотиха превратилась в моржа, а потом просто исчезла



Затем, несколько лет пресса практически ничего не будет рассказывать о липецкой Стелле. Как ей жилось, мы, увы, не знаем. Липчане постарше, наверняка, вспомнят тесный бассейн, пузыри на поверхности, и выныривающую Стеллу. Она и впрямь была доверчивой, раскрывала пасть, в которую посетители кидали не только хлеб, но часто сигареты и камни.



В олимпийский 1980 год в «Ленинском знамени» вышла статья, рассеивающая розовые облака над зоопарком. Публикация называлась «Трудно зверям в зоопарке».



«Плохо приходится бегемоту, крокодилам, обезьянам, да и некоторым пернатым… Привезенная в 1973 году десятимесячная бегемотиха Стелла (впервые мы узнаем в каком возрасте была приобретена Стелла, прим. ред) увеличилась в весе в три раза. Старая ванна не удовлетворяет двухтонную красавицу. И минувшей зимой гиппопотам вел образ жизни моржа, лежа под водой, покрытой сверху льдом...»



Статья изобиловала скептицизмом, в ней признавалось, что зоопарк не приспособлен для содержания животных.







И вновь наступает долгая пауза: о Стелле в следующий раз липецкая пресса напишет только в 1991 года. Газета «Ленинец» сообщила такую информацию:



«У нас еще есть новость, — рассказывает директор зоопарка Анатолий Серафимович Коробов, — звонили из ростовского зоопарка и сказали, что у Стеллы скоро будет приплод.



Стелла — гиппопотам. Полтора года назад она загрустила в одиночестве и пришлось отправить ее в Ростовский зоопарк, где томился без подруги бегемот».







В поисках Стеллы



В поисках следов Стеллы мы обратились в зоопарк Ростова. В нем нас сначала обнадежили, пообещав поговорить со своими ветеранами, а в конце ноября сообщили, что в Ростовском зоопарке гиппопотамов никогда не было, а только карликовые бегемотики.



Во многих источниках, описывающих историю липецкого зоопарка, есть еще одна версия исчезновения Стеллы. Якобы она была продана в зоопарк украинского города Николаев. Эту информацию даже поместил в свою книгу, посвященную юбилею зоопарка, его нынешний директор Александр Осипов. Конечно, коренной тамбовчанин не мог знать, что было за 10 лет до его прихода в дышавший на ладан зоопарк, из которого он позже сделает гордость города.



Увы, бегемотиха Стелла из зоопарка украинского Николаева, оказалась тезкой нашей Стеллы. Николаевская Стелла приехала из Риги в 1977 году, была на виду прессы, так что перепутать их невозможно. Умерла николаевская бегемотиха в 2008 году, оставив вдовцом самца Казимира.



Нам, впрочем, удалось найти еще одно упоминание о продаже липецкой Стеллы. Небольшую заметку о ней в 2000-м году разметила газета «Местное время». За достоверность этой истории не ручаемся, но физиология бегемотов действительно устроена таким образом.







Накормили иголками и потом погибшую тихо прикопали?



Возможно, также, что Стеллу и не продавали, а животное погибло в Липецке. В 1990-м году администратор воронежской филармонии Евгений Коротких издал повесть «Черный театр лилипутов». В ней он описывает изнанку цирковой и эстрадной гастрольной жизни советского времени на примере цирка лилипутов «Мойдодыр» выдуманной Куралесинской филармонии. Как говорили критики, автор (умерший в 2007 году, прим.ред) написал скорее автобиографический роман. Кстати, Воронеж в советское время был центром жанра лилипутов, артисты маленького роста даже жили вместе в небольшом микрорайоне. В одной из глав повести речь идет о городе Счастье, куда с гастролями прибыл «Мойдодыр». В этой главе упоминается бегемотиха Стелла и зоопарк, расположенный под окнами гостинцы — чем не наш «Турист» с его окнами, выходящими как раз на зоопарк? Добавим также, что воронежские лилипуты часто гастролировали в Липецке.



«— Женек! А помнишь город Счастье? — спрашивал я Пухарчука, пытаясь хоть как-нибудь встряхнуть его.



— А-а! — тут же вскакивал он. — Стелла! — и грустнел.



Бегемотиха Стелла была нашей с ним любимицей. Мы работали в Счастье весь май, и под нашей гостиницей, в центре города, был расположен зоопарк. Только я приходил с заделки, прибегал Женек с двумя буханками хлеба и орал:



— Давай быстрее! Она уже заждалась!



Пухарчук всегда брал взрослый билет и громко возмущался, когда ему давали детский. Но потом нас начали пропускать бесплатно, признав за своих.



Стелла, едва завидев нас, открывала пасть и приветствовала громким зеваньем. Кормить ее было просто наслаждением.



— Почему так плохо кормят бегемота? — взволнованно кричал Пухарчук, когда огромная Стелла выбиралась из ванны и на коротких ножках шустро ковыляла к нам с открытой пастью.



— Ага! — верещал Женек, бросая туда полбуханки.



— Ага! — орал я, кидая в пасть свою буханку. — Ого!



Кроме своей любимицы, мы в зоопарке никого не признавали. Грязь, вонь, сумасшедшие животные с остановившимися глазами.



Нам оставалось несколько дней до отъезда. В тот вечер на город Счастье обрушился роскошный солнечный закат. Огромное кровавое зарево разлилось по нежно-синей дали горизонта. Женек с буханками хлеба под мышками с нетерпением ждал меня возле гостиницы. Мы пронеслись мимо контролеров, которые что-то пытались нам крикнуть вдогонку, подбежали к клетке — а привычного оглушительного зеванья не последовало. Женек первым врезался в перегородку. Я за ним.



Ванна была пуста. Если бы Стелла погрузилась, мы бы знали: по каким-то пузырькам и еще по какой-нибудь чертовщине, а сейчас ее не было… не было!



— Где же она? — недоуменно прошептал Женек.



— Не знаю, — пожал я плечами.



— Вы здесь не видели бегемота? — подбегал Женек к прохожим.



Те смотрели на него с любопытством, уходили и оглядывались.



— Вы не видели здесь бегемота?! — носился возле клетки Женек, морща носик.



К нам подошла контролер, которая всегда весело улыбалась, когда мы проносились мимо нее. Она посмотрела колючими глазами на наши буханки, взяла одну и разломила ее пополам.



— После вашего ухода, — показались на ее глазах слезы, — кто-то напихал в хлеб иголок и бросил Стелле.



Пухарчук страшно завизжал, словно его полоснули ножом по шее.



— Да, — заплакала женщина. — Стеллу так и не спасли. Она легла на дно ванны и больше не показалась.



Я еле отодрал Женька от клетки. До гостиницы нести его пришлось на руках….», — писал Евгений Коротких.



Своими предположениями мы поделились с заведующей отделом просветительской работы липецкого зоопарка Ольгой Кривошеевой, и она с грустью согласилась, что исключить, того, что бегемотиха могла действительно погибнуть, а потом, чтобы не будоражить население ее по-тихому похоронили, нельзя.





Главное фото из книги А.И. Осипова «Вторая жизнь зоопарка»





Зоопарк появился в Липецке благодаря председателю горисполкома Николаю Яхонтову. В конце 60-х начале 70-х годов прошлого века при станции юных натуралистов в Нижнем парке работал живой уголок. К 1972 году животных стало много, понадобились большие клетки, и начался их монтаж, а в 1973 году, благодаря энтузиазму Николая Яхонтова, живой уголок юннатов стал зоопарком . 29-м по счету в РСФСР.— Вы знаете как я нашел первого директора зоопарка? Приезжаю из Египта под впечатлением от зоопарка Каира. И как-то вижу, гарцует по улице на белом скакуне элегантный наездник! Я ему: «Тпрррруууу! Стой! Ты кто такой?». Оказывается, один из артистов приехавшего в Липецк на гастроли цирка, дрессировщик Анатолий Крепышов. Я ему прямо с ходу пообещал квартиру дать, если останется создавать зоопарк в Липецке. Ну, он, поломался немного для порядка, и согласился. У него на тот момент было уже трое детей, и пришлось городу обеспечить его трехкомнатной квартирой. Так вот появился зоопарк в Липецке, — рассказывал Николай Яхонтов GOROD48 накануне 40-летия зоопарка.Кроме Липецка, зоосады были в Задонске, при интернате для слепо-глухонемых, и в Ельце, при железнодорожной школе-интернате №8. Причем в елецком железнодорожном интернате содержали 27 видов животных , в том числе бурого медведя и волков.В конце 1974 года, газета «Ленинец» впервые упоминает о появлении в зоопарке гиппопотама — самки по кличке Стелла.Газета, которая дошла до архива липецкой областной научной библиотеке в весьма «израненном» виде публикует и фотографию Стеллы.Где зоопарк купил животное уже не узнать. Тех, кто работал в нем тогда, возможно нет уже в живых, как и его первого директора — Анатолия Крепышова. Он умер совсем недавно, по некоторым данным, от ковида, но до конца своих дней держал на придомовом участке животных, даже медведей.О бегемотихе в миниатюре «Стелла» , написанной как раз в 1973 году, рассказывает писатель Алла Волкова:«Очаровательное создание, полное своеобразной грации и даже (я не боюсь этого слова!) изящества. О ней кричали афиши, приглашавшие посетить зоопарк и познакомиться с новым его обитателем. Юная бегемотиха по имени – так не хочется говорить по кличке – Стелла.О ней можно рассказывать часами. Но сообщу только о моём последнем посещении этого создания.Я скармливала ей батон – она с готовностью открывала свою улыбчивую пасть с четырьмя (ровно четырьмя, я посчитала!) зубами, – и служитель сообщал подробности её жизни. Оказалось, что живёт она одна, потому что бегемота «попробуй-ка достань», что существо она на редкость нежное и привязчивое, что стоит она пять тысяч…Тут посетительское окружение глухо охнуло и возмущённо разошлось, а немногие оставшиеся принялись обсуждать, что лучше: «Жигули» или бегемот...»Судя по газетным публикациям, вела себя Стелла по приезду в Липецк беспокойно. И вот однажды «Ленинское знамя» констатировало: «…За лето в зоопарке произошло много интересного. Заметно подрос ягуарчик Дон взятый из Гродненского зоопарка. Бегемотиха Стелла смирила свой свирепый нрав и сейчас спокойно выходит и заходит в клетку...»Затем много лет пресса не писала о Стелле ничего. Только в 1976 году сообщалось, что за зоопарком начато строительство слоновника и бегемотника.«Тесно в маленьком сарае подросшему бегемоту… Владимир Гаврилович (Еськов, второй директор зоопарка, прим.) показывает место, где уже забиты сваи для будущих слоновника и бегемотника...»Эта история продлилась, как мы знаем, до наших дней, слонобегемотник так и не был построен. Двухэтажная коробка долгие годы стояла в зарослях за территорией зоопарка, снесли ее только в августе 2018 года. В 1977 году сообщалось, что Владимир Еськов подыскивал бегемотихе пару и собирался купить жирафа. Но ни пару Стелле, ни жирафа купить так и не удалосьА в 1978 году в газете «Ленинское знамя» вышла заметка о поведении некоторых посетителей зоопарка. В ней Е. Григорьева пишет:«Как-то наблюдала такую безобразную картину: четверо изрядно подвыпивших парней в возрасте 18-20 лет начали издеваться над животными, буквально, с первых шагов осмотра. Взяв у девочки, стоявшей рядом с нами, булку, они затолкали в ее середину камень и бросили в клетку медведя. Дойдя до вольера верблюда, пытались рассердить его, швыряя все, что попадалось под руки. Не ограничиваясь этим, они вооружились палкой и стали толкать ее в доверчиво открытую бегемотом пасть. Если до этого мы делали хулиганам просто замечания, на которые они отвечали усмешками, то возле бегемота разыгрался настоящий скандал. Мой брат попытался серьезно призвать к порядку парней, на что в ответ услышал: «Замолчи, парень, а то и тебе заткнем глотку...»Затем, несколько лет пресса практически ничего не будет рассказывать о липецкой Стелле. Как ей жилось, мы, увы, не знаем. Липчане постарше, наверняка, вспомнят тесный бассейн, пузыри на поверхности, и выныривающую Стеллу. Она и впрямь была доверчивой, раскрывала пасть, в которую посетители кидали не только хлеб, но часто сигареты и камни.В олимпийский 1980 год в «Ленинском знамени» вышла статья, рассеивающая розовые облака над зоопарком. Публикация называлась «Трудно зверям в зоопарке».«Плохо приходится бегемоту, крокодилам, обезьянам, да и некоторым пернатым… Привезенная в 1973 году десятимесячная бегемотиха Стелла (впервые мы узнаем в каком возрасте была приобретена Стелла, прим. ред) увеличилась в весе в три раза. Старая ванна не удовлетворяет двухтонную красавицу. И минувшей зимой гиппопотам вел образ жизни моржа, лежа под водой, покрытой сверху льдом...»Статья изобиловала скептицизмом, в ней признавалось, что зоопарк не приспособлен для содержания животных.И вновь наступает долгая пауза: о Стелле в следующий раз липецкая пресса напишет только в 1991 года. Газета «Ленинец» сообщила такую информацию:«У нас еще есть новость, — рассказывает директор зоопарка Анатолий Серафимович Коробов, — звонили из ростовского зоопарка и сказали, что у Стеллы скоро будет приплод.Стелла — гиппопотам. Полтора года назад она загрустила в одиночестве и пришлось отправить ее в Ростовский зоопарк, где томился без подруги бегемот».В поисках следов Стеллы мы обратились в зоопарк Ростова. В нем нас сначала обнадежили, пообещав поговорить со своими ветеранами, а в конце ноября сообщили, что в Ростовском зоопарке гиппопотамов никогда не было, а только карликовые бегемотики.Во многих источниках, описывающих историю липецкого зоопарка, есть еще одна версия исчезновения Стеллы. Якобы она была продана в зоопарк украинского города Николаев. Эту информацию даже поместил в свою книгу, посвященную юбилею зоопарка, его нынешний директор Александр Осипов. Конечно, коренной тамбовчанин не мог знать, что было за 10 лет до его прихода в дышавший на ладан зоопарк, из которого он позже сделает гордость города.Увы, бегемотиха Стелла из зоопарка украинского Николаева, оказалась тезкой нашей Стеллы. Николаевская Стелла приехала из Риги в 1977 году, была на виду прессы, так что перепутать их невозможно. Умерла николаевская бегемотиха в 2008 году, оставив вдовцом самца Казимира.Нам, впрочем, удалось найти еще одно упоминание о продаже липецкой Стеллы. Небольшую заметку о ней в 2000-м году разметила газета «Местное время». За достоверность этой истории не ручаемся, но физиология бегемотов действительно устроена таким образом.Возможно, также, что Стеллу и не продавали, а животное погибло в Липецке. В 1990-м году администратор воронежской филармонии Евгений Коротких издал повесть «Черный театр лилипутов». В ней он описывает изнанку цирковой и эстрадной гастрольной жизни советского времени на примере цирка лилипутов «Мойдодыр» выдуманной Куралесинской филармонии. Как говорили критики, автор (умерший в 2007 году, прим.ред) написал скорее автобиографический роман. Кстати, Воронеж в советское время был центром жанра лилипутов, артисты маленького роста даже жили вместе в небольшом микрорайоне. В одной из глав повести речь идет о городе Счастье, куда с гастролями прибыл «Мойдодыр». В этой главе упоминается бегемотиха Стелла и зоопарк, расположенный под окнами гостинцы — чем не наш «Турист» с его окнами, выходящими как раз на зоопарк? Добавим также, что воронежские лилипуты часто гастролировали в Липецке.«— Женек! А помнишь город Счастье? — спрашивал я Пухарчука, пытаясь хоть как-нибудь встряхнуть его.— А-а! — тут же вскакивал он. — Стелла! — и грустнел.Бегемотиха Стелла была нашей с ним любимицей. Мы работали в Счастье весь май, и под нашей гостиницей, в центре города, был расположен зоопарк. Только я приходил с заделки, прибегал Женек с двумя буханками хлеба и орал:— Давай быстрее! Она уже заждалась!Пухарчук всегда брал взрослый билет и громко возмущался, когда ему давали детский. Но потом нас начали пропускать бесплатно, признав за своих.Стелла, едва завидев нас, открывала пасть и приветствовала громким зеваньем. Кормить ее было просто наслаждением.— Почему так плохо кормят бегемота? — взволнованно кричал Пухарчук, когда огромная Стелла выбиралась из ванны и на коротких ножках шустро ковыляла к нам с открытой пастью.— Ага! — верещал Женек, бросая туда полбуханки.— Ага! — орал я, кидая в пасть свою буханку. — Ого!Кроме своей любимицы, мы в зоопарке никого не признавали. Грязь, вонь, сумасшедшие животные с остановившимися глазами.Нам оставалось несколько дней до отъезда. В тот вечер на город Счастье обрушился роскошный солнечный закат. Огромное кровавое зарево разлилось по нежно-синей дали горизонта. Женек с буханками хлеба под мышками с нетерпением ждал меня возле гостиницы. Мы пронеслись мимо контролеров, которые что-то пытались нам крикнуть вдогонку, подбежали к клетке — а привычного оглушительного зеванья не последовало. Женек первым врезался в перегородку. Я за ним.Ванна была пуста. Если бы Стелла погрузилась, мы бы знали: по каким-то пузырькам и еще по какой-нибудь чертовщине, а сейчас ее не было… не было!— Где же она? — недоуменно прошептал Женек.— Не знаю, — пожал я плечами.— Вы здесь не видели бегемота? — подбегал Женек к прохожим.Те смотрели на него с любопытством, уходили и оглядывались.— Вы не видели здесь бегемота?! — носился возле клетки Женек, морща носик.К нам подошла контролер, которая всегда весело улыбалась, когда мы проносились мимо нее. Она посмотрела колючими глазами на наши буханки, взяла одну и разломила ее пополам.— После вашего ухода, — показались на ее глазах слезы, — кто-то напихал в хлеб иголок и бросил Стелле.Пухарчук страшно завизжал, словно его полоснули ножом по шее.— Да, — заплакала женщина. — Стеллу так и не спасли. Она легла на дно ванны и больше не показалась.Я еле отодрал Женька от клетки. До гостиницы нести его пришлось на руках….», — писал Евгений Коротких.Своими предположениями мы поделились с заведующей отделом просветительской работы липецкого зоопарка Ольгой Кривошеевой, и она с грустью согласилась, что исключить, того, что бегемотиха могла действительно погибнуть, а потом, чтобы не будоражить население ее по-тихому похоронили, нельзя.