Строительство «Экотехнопарка» вовремя не началось: несколько человек получили предостережения прокуратуры

Природоохранная прокуратура проверила, как строится новый мусорный полигон, рекультивируется старый и выяснила причины загрязнения Липовки.

Строительство первого этапа «Экотехнопарка» пока так и не началось. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, концессионное соглашение о создании и эксплуатации объекта по переработке и размещению ТКО между Липецкой областью и ООО «СтройСельхозГарант» было заключено 19 января 2023 года и по нему срок первого этапа строительства составляет не более 9 месяцев с даты получения разрешения, но не позднее 30 ноября 2023 года, однако строительные работы так и не начаты.



Липецкий межрайонный природоохранный прокурор объявил начальнику управления экологии и природных ресурсов Липецкой области и директору ООО «Стройсельхозгарант» предостережения о недопустимости нарушений закона.



«Однако проведенная в октябре 2023 года проверка показала, что 11 октября ФАУ «Главгосэкспертиза России» уведомило ООО «Стройсельхозгарант» о продлении срока государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Экотехнопарк Липецкого района» до 1 ноября, в связи с этим строительство первого этапа «Экотехнопарка» и не началось, разрешение на строительство не получено, что препятствует надлежащей реализации Липецкой областью функций по организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на средне- и долгосрочной основе и тем самым создаёт угрозу экологической безопасности региона», — отметили в прокуратуре.



30 октября 2023 заместитель прокурора области Руслан Стрельников также объявил предостережение о недопустимости нарушений закона заместителю губернатора Липецкой области курирующему вопросы экологии и природных ресурсов Игорю Кремнёву .



Природоохранная прокуратура проверила соблюдение региональным оператором АО «ЭкоПром-Липецк» концессионного соглашения между администрацией Липецка и АО «ЭкоПром-Липецк», по которому после окончания эксплуатации полигона «Центролит» концессионер должен провести его рекультивацию.



«Проверка показала, что рекультивация территории бывшей свалки началась 26 июня, но до 15 августа подрядной организацией работы не были завершены. На момент проверки не был заключен договор на поставку глинистого грунта, грунт для проведения рекультивационных работ не завезен. Кроме того, заказчик не заключил договор на проведение строительного контроля. В адрес директора АО «ЭкоПром-Липецк» внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. В настоящее время поставка грунта обеспечена, работы продолжаются. По графику предусмотрены работы по дискованию, боронованию, внесению минеральных удобрений и посев и полив трав, срок реализации биологического этапа — 4 года. Однако проведение биологического этапа при достижении температур ниже плюс 5°С является нецелесообразным и не ведет к достижению целей биологического этапа рекультивации. Учитывая погодные условия, сезонность работ по проведению биологического этапа рекультивации, директор АО «ЭкоПром-Липецк» 24 октября был предостережен о недопустимости нарушений требований законодательства об охране окружающей среды при проведении биологического этапа рекультивации полигона «Центролит».



Природоохранная прокуратура работала и по водным объектам. В ходе проверок информации о загрязнении Липовки в сентябре-октябре проведено обследование территории Каменного лога в районе улиц Московской и Полиграфической, церкви «Святой Троицы», гаражного кооператива «Металлист-24», где расположен исток реки, а также в районе улиц Звёзднjq и 15-й микрорайон.



Прокуратура установила, что земли, прилегающие к руслу реки, захламлены бытовым мусором, что говорит о неэффективной работе департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка в сфере благоустройства. Густые деревья и кустарники и мусор не позволили обнаружить водовыпуски сети дождевой канализации МУП «Управление главного смотрителя Липецка». В адрес руководителей департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка и МУП «Управление главного смотрителя Липецка» Липецким межрайонным природоохранным прокурором внесены представления, они находятся на рассмотрении. Кроме этого, были выявлены факты сброса сточных вод из системы дождевой канализации в реку Липовка при отсутствии соответствующего разрешения и решения о предоставлении водного объекта в пользование. В отношении начальника МУП «Управление главного смотрителя Липецка» Виталия Лесных возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 7.6 и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ, которые направлены в управление экологии и природных ресурсов Липецкой области.



