Происшествия

17 минут назад

19-летний парень отказался срывать тонировку: его арестовали на 5 суток

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#тонировка #ПДД #нарушение
19-летний парень отказался срывать тонировку: его арестовали на 5 суток

Наказание последовало за неповиновение законному требованию полицейского.

Усманский районный суд на 5 суток арестовал 19-летнего жителя Новоусманского района Воронежской области за отказ удалять глухую тонировку с передних боковых и лобового стекол автомобиля, ограничивающую обзор с места водителя — светопропускание стекол составляло 2%.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парня, повторно севшего за руль затонированного автомобиля, привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).
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#тонировка #ПДД #нарушение

Комментарии (2)

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Дрюша

12 минут назад
Герой! Всем все доказал .будет дальше тонированный ездить.
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Липчанин

14 минут назад
Пацанам слово дал что не снимет )
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
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Бизнес

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