19-летний парень отказался срывать тонировку: его арестовали на 5 суток

Наказание последовало за неповиновение законному требованию полицейского.

Усманский районный суд на 5 суток арестовал 19-летнего жителя Новоусманского района Воронежской области за отказ удалять глухую тонировку с передних боковых и лобового стекол автомобиля, ограничивающую обзор с места водителя — светопропускание стекол составляло 2%.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, парня, повторно севшего за руль затонированного автомобиля, привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).