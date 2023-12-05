Происшествия
27 минут назад
Женщина-водитель «Дэу Нексии» попала в больницу после столкновения с автобусом
ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Пушкина.
Днем 5 декабря выезжая с улицы Пушкина на Советскую женщина-водитель «Дэу Нексиа»не уступила дорогу автобусу «Скания», следовавшего по 330-му маршруту.
По словам очевидцев, женщина получила травму головы и уехала в больницу с экипажем скорой помощи.
По словам очевидцев, женщина получила травму головы и уехала в больницу с экипажем скорой помощи.
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