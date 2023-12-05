Происшествия

27 минут назад

Женщина-водитель «Дэу Нексии» попала в больницу после столкновения с автобусом

2 355
#ДТП #автобус

ДТП произошло на перекрестке улиц Советской и Пушкина.

Днем 5 декабря выезжая с улицы Пушкина на Советскую женщина-водитель  «Дэу Нексиа»не уступила дорогу автобусу «Скания», следовавшего по 330-му маршруту.

WhatsApp Image 2023-12-05 at 15.59.13.jpeg+2023-12-05-16.49.32.jpg

WhatsApp Image 2023-12-05 at 15.59.14 (1).jpeg+2023-12-05-16.49.32.jpg

По словам очевидцев, женщина получила травму головы и уехала в больницу с экипажем скорой помощи.

WhatsApp Image 2023-12-05 at 16.27.40.jpeg+2023-12-05-16.49.32.jpg
2 355
#ДТП #автобус

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

11 минут назад
после дтп со смертельным исходом тут что-то изменится
ответить

А ещё

14 минут назад
Не умеешь ездить , ходи тогда пешком
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

Еще в рубрике

«Я хочу тебя убить»: липецкой девятикласснице угрожали через Telegram
#конфликт
«Я хочу тебя убить»: липецкой девятикласснице угрожали через Telegram

37 минут назад

Общество
Из-за сломанного светофора бетономешалка смяла «Субару»: водитель получит от «Липецкгорсвета» 970 ты...
#ДТП #светофор
Из-за сломанного светофора бетономешалка смяла «Субару»: водитель получит от «Липецкгорсвета» 970 ты...

48 минут назад

Происшествия
Подозреваемая в убийстве матери арестована на два месяца
#убийство
1
Подозреваемая в убийстве матери арестована на два месяца

сегодня, 15:57

Происшествия
В Ельце ограбили квартиру на 108 000 рублей на глазах её хозяина-инвалида
#грабёж
5
В Ельце ограбили квартиру на 108 000 рублей на глазах её хозяина-инвалида

сегодня, 14:40

Происшествия
На Советской прохожему распылили газовый баллончик в лицо и отняли «Айфон» и рюкзак
#разбой
7
На Советской прохожему распылили газовый баллончик в лицо и отняли «Айфон» и рюкзак

сегодня, 14:32

Происшествия
Арестован подозреваемый в поджоге машины со спящим мужчиной внутри
#поджог #убийство
7
Арестован подозреваемый в поджоге машины со спящим мужчиной внутри

сегодня, 12:23

Происшествия