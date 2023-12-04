В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Небольшой снег прогнозируется местами лишь 5 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-12 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью температура будет от -9 до -14 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью — от -11 до -13 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.



День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза.



