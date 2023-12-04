Погода в Липецке

сегодня, 16:43

В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами

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#похолодание
В Липецкой области до -8, небольшой снег пройдет лишь местами

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области повысится, ожидается морозная погода, преимущественно без осадков. Небольшой снег прогнозируется местами лишь 5 декабря. Среднесуточные температуры воздуха составят 7-12 градусов мороза, что на 4-7 градусов ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью температура будет от -9 до -14 градусов, днем она составит от -3 до -8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура воздуха ночью — от -11 до -13 градусов, днем — от -6 до -8 градусов.

День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 29 градусов мороза. 

1 427
#похолодание

Комментарии (1)

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Иван

сегодня, 16:58
При королеве хоть снег чистили , да тротуары посыпали. А сейчас, у нас снег на улице ни разу не чистили. Бардак да и только.
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