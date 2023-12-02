Происшествия
10 минут назад
Липецких автоподставщиков судят в Воронеже
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Члены межрегиональной банды заработали на автоподставах 2,5 миллиона рублей
В Воронеже судят банду автоподставщиков, в которую входили 11 жителей Липецкой и Воронежской областей.
Как сообщают «Вести Воронеж» автоподставщики находили место, где может произойти ДТП, время, машины и людей, которые будут в этом участвовать. Инсценировка ДТП была по одному сценарию: автомобиль мошенников «случайно» сталкивался с какой-либо дорогой машиной, например, во время парковки. Так у аферистов получилось обмануть три страховые компании. Почти все участники махинаций признали вину.
Межрегиональная группа почти два года занимались мошенничеством в сфере страхования автомобилей.
Как сообщают «Вести Воронеж» автоподставщики находили место, где может произойти ДТП, время, машины и людей, которые будут в этом участвовать. Инсценировка ДТП была по одному сценарию: автомобиль мошенников «случайно» сталкивался с какой-либо дорогой машиной, например, во время парковки. Так у аферистов получилось обмануть три страховые компании. Почти все участники махинаций признали вину.
Межрегиональная группа почти два года занимались мошенничеством в сфере страхования автомобилей.
60