Бюджет ремонта дорог в следующем году превысил 1,7 миллиарда рублей

В 2024 году на обновление улично-дорожной сети, включая мосты, мэрия Липецка потратит на 400 миллионов рублей больше, чем в этом. В администрации города говорят, что это — еще не окончательная сумма.





— Можно сказать, что за несколько последних лет мы хорошо потрудились на магистральных дорогах и в этом ушли к локальным дорогам: на Соколе, Карьере, Опытной станции, — сказал Николай Дергунов.



Из дорог с большим трафиком в этом сезоне отремонтированы улицы Московская, Зои Космодемьянской, Товарный проезд, Лебедянское шоссе. Почти все объекты подрядчики сдали в срок за исключением трех: дороги по улице Урицкого, где строителей задержала компания «РВК-Липецк», менявшая сети, а также Товарного проезда и Лебедянского шоссе, где прокладывали подземный канализационный коллектор, да еще и пробили 600-миллиметровый водопровод. Поэтому асфальт там уложили в последний относительно теплый день осени — 16 ноября.







Мэрия столкнулась и с иными сложностями. Со своими обязательствами не справились ООО «СМУ-5» и ООО «Техноресурс», за что включены реестр недобросовестных подрядчиков. Однако на выделенные из городского и областного бюджетов средства все же успели отремонтировать «по просьбам трудящихся» улицы Фрунзе, дорогу-дублер улицы Водопьянова в 15 микрорайоне, ряд дорог на Опытной станции, улицы Постышева и Фурманова в Левобережье. Итого в прошлом году в Липецке обновили 60 дорог общей длиной в 40 километров, отсыпали щебнем 27 дорог частного сектора общей протяженностью 25,1 километра, отремонтировали два моста: капитально — Сокольский за 212 миллионов и аварийно — Октябрьский за 45,7 миллиона.



И это только ремонты. Бюджет департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии позволил продолжить работу по повышению безопасности дорог. Так, на крайних полосах дорог по улицам Московской, Стаханова, Катукова, Белянского, Политехнической, Кривенкова, 8 Марта, Горького, Фрунзе, где любили оставлять грузовики и фуры, запретили парковку. На отремонтированных дорогах установили 16 новых светофорных объектов, часть которых — кнопочные, вызывного типа (в планах 2024 года установить «кресты» — так вице-мэр назвал знаки 3.28 «Стоянка запрещена» — на улицах Хренникова в «Елецком» и Свиридова в «Европейском»). На городских дорогах появились 67 новых лежачих полицейских. Некоторые из них уложили на пешеходных переходах — их еще называют «выпуклыми зебрами». Пешеходный переход на Театральной площади, 3 скоро подсветят фонарями, чтобы сделать его более заметным для водителей.







На следующий год запланирован ремонт 34 дорог и







— Сентябрь и октябрь плюс часть ноября — этого хватает, чтобы отремонтировать несколько дорог. Досрочность не подразумевает спешку. И мы можем это видеть по досрочно отремонтированным в 2022 году улицам по планам 2023-го: дорогам на Политехнической, 8 Марта, Меркулова. У нас нет с ними проблем, хотя они сделаны осенью прошлого года. Этот год показал, что все с ними в норме. Если говорить о сделанных опережающими темпами объектах следующего года, то гарантийные обязательства по ним начнутся с 2024 года, после официальной их сдачи подрядчиками.







Самым сложным объектом следующего года из-за существующего трафика вице-мэр назвал ремонт Воронежского шоссе, где в районе развлекательного комплекса «Славянский» постоянно возникают заторы. Проблемным может стать ремонт улицы Циолковского, где одновременно компания «Мовиста» по концессии будет менять старые трамвайные рельсы на новые. На такое решение — совместить сразу два проекта — в мэрии пошли специально, чтобы сделать все работы за год, а не за два, как предполагалось ранее. А вот улицу Стаханова отремонтируют не всю, а только от ее начала до улицы Катукова. Как только та же «Мовиста» проложит новую трамвайную ветку от улицы Катукова до Воронежского шоссе, будет отремонтирована та часть улицы Стаханова, где уложат рельсы — электротранспорт пойдет не по выделенной полосе, а по оси этой улицы.



Вице-мэр еще раз проговорил историю улицы Папина. В 2024 году ее просто отремонтируют. Если по ней все же вне рамок концессии проложат трамвайную ветку, которая свяжет Центральный рынок с Октябрьским, как это предлагают урбанисты (осталось только найти на этот проект деньги), улицу Папина благоустроят комплексно, как это было в случае с проспектом Победы и улицей 50 лет НЛМК.



В следующем году обновленные дороги появятся в районе стадиона «Металлург» (улицы Барашева и Коммунальная, площадь Коммунальная), в районе Опытной станции (улицы Раздольная, Новая, Лучистая, Просторная), на 10 Шахте (улицы Задорожная, Винницкая, Харьковская), в районе Тракторного (улицы Ильича, Зеленая, Ленинградская, Студенческая), в поселке Силикатном (улицы Архангельская и Астраханская), в Дачном (улица Зорге), Матырском (улица Надежды) в новых микрорайонах, где уже пришла пора менять асфальт — на бульваре Есенина, улицах Стаханова и Шерстобитова. тремонтировали а о Сегодня на брифинге вице-мэр Липецка Николай Дергунов рассказал об итогах дорожных работ в этом году и поделился планами на 2024-й.— Можно сказать, что за несколько последних лет мы хорошо потрудились на магистральных дорогах и в этом ушли к локальным дорогам: на Соколе, Карьере, Опытной станции, — сказал Николай Дергунов.Из дорог с большим трафиком в этом сезоне отремонтированы улицы Московская, Зои Космодемьянской, Товарный проезд, Лебедянское шоссе. Почти все объекты подрядчики сдали в срок за исключением трех: дороги по улице Урицкого, где строителей задержала компания «РВК-Липецк», менявшая сети, а также Товарного проезда и Лебедянского шоссе, где прокладывали подземный канализационный коллектор, да еще и пробили 600-миллиметровый водопровод. Поэтому асфальт там уложили в последний относительно теплый день осени — 16 ноября. «Успели до морозов» Мэрия столкнулась и с иными сложностями. Со своими обязательствами не справились ООО «СМУ-5» и ООО «Техноресурс», за что включены реестр недобросовестных подрядчиков. Однако на выделенные из городского и областного бюджетов средства все же успели отремонтировать «по просьбам трудящихся» улицы Фрунзе, дорогу-дублер улицы Водопьянова в 15 микрорайоне, ряд дорог на Опытной станции, улицы Постышева и Фурманова в Левобережье. Итого в прошлом году в Липецке обновили 60 дорог общей длиной в 40 километров, отсыпали щебнем 27 дорог частного сектора общей протяженностью 25,1 километра, отремонтировали два моста: капитально — Сокольский за 212 миллионов и аварийно — Октябрьский за 45,7 миллиона.И это только ремонты. Бюджет департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии позволил продолжить работу по повышению безопасности дорог. Так, на крайних полосах дорог по улицам Московской, Стаханова, Катукова, Белянского, Политехнической, Кривенкова, 8 Марта, Горького, Фрунзе, где любили оставлять грузовики и фуры, запретили парковку. На отремонтированных дорогах установили 16 новых светофорных объектов, часть которых — кнопочные, вызывного типа (в планах 2024 года установить «кресты» — так вице-мэр назвал знаки 3.28 «Стоянка запрещена» — на улицах Хренникова в «Елецком» и Свиридова в «Европейском»). На городских дорогах появились 67 новых лежачих полицейских. Некоторые из них уложили на пешеходных переходах — их еще называют «выпуклыми зебрами». Пешеходный переход на Театральной площади, 3 скоро подсветят фонарями, чтобы сделать его более заметным для водителей.На следующий год запланирован ремонт 34 дорог и пяти мостов по нацпроекту «БКД» общей длиной 32 километра, на что выделены 1,7 млрд рублей. Но Николай Дергунов выразил надежду, что это не окончательная сумма, ведь во второй половине года должны быть выделены средства на реконструкцию Октябрьского моста. опережающими темпами Две дороги из планов 2024 год уже этой осенью: на улицах Хренникова и Морской (поселок Новая Жизнь), сделан тротуар на площади Торговой. Такую практику Николай Дергунов назвал приемлемой как для мэрии, так и для подрядчиков.— Сентябрь и октябрь плюс часть ноября — этого хватает, чтобы отремонтировать несколько дорог. Досрочность не подразумевает спешку. И мы можем это видеть по досрочно отремонтированным в 2022 году улицам по планам 2023-го: дорогам на Политехнической, 8 Марта, Меркулова. У нас нет с ними проблем, хотя они сделаны осенью прошлого года. Этот год показал, что все с ними в норме. Если говорить о сделанных опережающими темпами объектах следующего года, то гарантийные обязательства по ним начнутся с 2024 года, после официальной их сдачи подрядчиками.Самым сложным объектом следующего года из-за существующего трафика вице-мэр назвал ремонт Воронежского шоссе, где в районе развлекательного комплекса «Славянский» постоянно возникают заторы. Проблемным может стать ремонт улицы Циолковского, где одновременно компания «Мовиста» по концессии будет менять старые трамвайные рельсы на новые. На такое решение — совместить сразу два проекта — в мэрии пошли специально, чтобы сделать все работы за год, а не за два, как предполагалось ранее. А вот улицу Стаханова отремонтируют не всю, а только от ее начала до улицы Катукова. Как только та же «Мовиста» проложит новую трамвайную ветку от улицы Катукова до Воронежского шоссе, будет отремонтирована та часть улицы Стаханова, где уложат рельсы — электротранспорт пойдет не по выделенной полосе, а по оси этой улицы.Вице-мэр еще раз проговорил историю улицы Папина. В 2024 году ее просто отремонтируют. Если по ней все же вне рамок концессии проложат трамвайную ветку, которая свяжет Центральный рынок с Октябрьским, как это предлагают урбанисты (осталось только найти на этот проект деньги), улицу Папина благоустроят комплексно, как это было в случае с проспектом Победы и улицей 50 лет НЛМК.В следующем году обновленные дороги появятся в районе стадиона «Металлург» (улицы Барашева и Коммунальная, площадь Коммунальная), в районе Опытной станции (улицы Раздольная, Новая, Лучистая, Просторная), на 10 Шахте (улицы Задорожная, Винницкая, Харьковская), в районе Тракторного (улицы Ильича, Зеленая, Ленинградская, Студенческая), в поселке Силикатном (улицы Архангельская и Астраханская), в Дачном (улица Зорге), Матырском (улица Надежды) в новых микрорайонах, где уже пришла пора менять асфальт — на бульваре Есенина, улицах Стаханова и Шерстобитова.