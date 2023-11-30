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Липецкие школы призвали перенести классные чаты из WhatsApp в «Сферум»

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#школа
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Липецкие школы призвали перенести классные чаты из WhatsApp в «Сферум»

Эту цифровую платформу департамент образования мэрии считает наиболее защищенной от вмешательств извне.

В школах Липецка заговорили о том, что всем велено перенести классные чаты из WhatsApp (принадлежит Meta – компания признана экстремистской и запрещена в РФ) в отечественный «ВК» под мотивом скорого закрытия мессенджера в России. Так ли это? Мы обратились за комментариями в городской департамент образования.

Нам сообщили, что в России в первую волну ковид-пандемии по заказу Министерства просвещения была создана цифровая платформа «Сферум». Уже многократно протестированная, она, по мнению руководства департамента, является единственно защищенной от вмешательств извне.

— В учебном профиле «Сферум» в мессенджере «ВКонтакте» есть весь учебный контент, который нужен школам для обучения детей по программа Минпросвещения. Поэтому учителям рекомендовано перенести туда все чаты. Конкретных сроков мы не ставили. Но настоятельно рекомендовали сделать это в третьей четверти, — сказали в департаменте.

По данным ведомства, в Липецке уже несколько школ полностью отказались от WhatsApp в пользу платформы «Сферум».
3 676
#школа
3

Комментарии (3)

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Васёк

28 минут назад
Создали и теперь принудительно туда всех загоняют.
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Родитель

44 минуты назад
Господи, то всех в вацап, то в телеграмм, то в сферам, задолбали!!!!
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Алькаш

52 минуты назад
Суверенный интернет нужен,как в братской Корее Северной!
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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