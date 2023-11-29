На десяти улицах Липецка отключат холодную воду

А в районе Сырского рудника 30 ноября могут понизить давление при подаче холодной воды – причиной неудобств станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9 по улице Вермишева – цистерна с водой для питья подъедет к вышеуказанному дому.

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах и зданиях №№ 110б, 112 по улице Гагарина, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1е ст.2, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а по улице Исполкомовской, № 3а по улице Базарной, №№ 1/1, 1/2, 1/3 по улице Юношеской, №№ 4, 4а по улице Металлистов, № 7 по улице Геологической, № 13 по улице Ударников, в частном секторе улиц Базарной, Российской, Солнечной.



Также в связи с ремонтными работами с 10:00 до их завершения возможно понижение давления холодной воды в домах микрорайона Сырский Рудник.

Воду подвезут к дому № 4 по улице Металлистов, также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

30 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета в городском электросетевом комплексе будут проводить энергетики.



С 09:00 до 17:00 из-за работ по монтажу приборов учета останутся без света дом № 5 по улице Газина и жители частного сектора улиц Задорожной, Рыбалко, Шахтерской, Даргомыжского, Депутатской, Воровского, Киевской, Чкалова, переулков Верещагина, Верхнего, Крымского, Фруктового.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 17 по улице Московской, № 1 по улице Катукова, № 4а по улице Зои Космодемьянской, № 62а по улице Карбышева, № 2 по Чаплыгинскому шоссе, а также обесточат села Введенку и Ильино – здесь подачу электричества приостановят из-за плановых ремонтных работ на сетях.

