сегодня, 15:57
Госдума одобрила введение правила «бери или плати» для внутреннего рынка газа
Предполагается, что новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.
Согласно указанному условию, покупатель обязан оплачивать минимальные объемы топлива, даже если он их не выкачал. Категории компаний, которых коснется возможное требование платить за непоставленный газ, согласно одобренным нововведениям определит российское правительство.
По словам главы комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, введение механизма "бери или плати" связано с реализацией инвестиционных газохимических проектов там, где "есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные".
Принцип "бери или плати" (take-or-pay) "Газпром" отменил на внутренних рынках в 2013 году. Компания использовала его в международных поставках, в том числе на Украину, но, уступив в Стокгольмском арбитраже, вынуждена была выплатить 2,9 миллиарда долларов, а также подписать новый транзитный контракт по принципу "качай или плати" с гарантированным объемом поставок 109 миллионов кубометров в сутки.
Законопроект также относит к полномочиям кабмина РФ утверждение правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. А региональные органы исполнительной власти будут утверждать графики перевода потребителей на альтернативные виды топлива (аварийные или резервные) и графики частичного или полного ограничения подачи газа потребителям при аварии.
При этом "Газпром" будет определять необходимые объемы высвобождения газа по регионам при формировании таких графиков и принимать участие в газификации территорий РФ на основе системного подхода, предполагающего в том числе координацию научных, проектных, организационных, производственных и финансовых мероприятий (с указанием сроков их реализации и источников финансирования). Причем федеральные органы в области газоснабжения с 1 апреля 2024 года должны установить порядок подготовки и введения в действие таких графиков.
Помимо этого, в Градостроительный кодекс вносятся изменения, которые позволят застройщику и техническому заказчику с 1 апреля 2024 года запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения). Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для проектов, в том числе в рамках программ газификации.
Предполагается, что новый закон должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок.