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Президент РФ подписал закон об индексации МРОТ и страховых пенсий в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации МРОТ и увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
С 1 января 2024 года по закону о федеральном бюджете размер страховой пенсии неработающих пенсионеров увеличится на 7,5%. Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на тот же процент. Такое повышение соответствует прогнозируемому уровню инфляции.
С нового года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля.
Сейчас сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности составляет 7567,3 рубля, а со следующего года вырастет до 8134,9 рубля. Повысится также и стоимость пенсионного балла, который учитывается при расчете страховой пенсии. В 2023 году его стоимость составляет 123,8 рубля, а в 2024 году будет увеличена до 133,05 рубля.
В Министерстве труда сообщили, что средний размер страховой пенсии по старости у неработающих в 2024 году составит 23 405 рублей. В Москве размер минимальной пенсии по старости будет 24 500 рублей, в Подмосковье — 18 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге ее размер составит 14 037 рублей.
На выплаты пенсий выделят более 10 трлн рублей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эти средства будут распределены на более чем 32 млн граждан.
Также глава государства подписал документ об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Минимальные зарплаты россиян с 2024 года вырастут до 19 242 рублей, прибавка составит порядка трех тысяч рублей, - пишет Lenta.ru.