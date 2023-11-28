Происшествия
31 минуту назад
70-летняя женщина перебегала улицу Бехтеева и попала под «Шевроле»
Женщина госпитализирована.
Вечером 27 ноября на улице Бехтеева у дома №7 в Липецке под «Шевроле», которым управляла 43-летняя женщина, попала 70-летняя липчанка.
Судя по записи камеры наблюдения, пенсионерка перебегала дорогу. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилая женщина госпитализирована.
— Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, — рассказали в полиции.
Примечательно, что всего в нескольких места от места, где пенсионерка перебегала дорогу, находится пешеходный переход со светофором.
Судя по записи камеры наблюдения, пенсионерка перебегала дорогу. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилая женщина госпитализирована.
— Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, — рассказали в полиции.
Примечательно, что всего в нескольких места от места, где пенсионерка перебегала дорогу, находится пешеходный переход со светофором.
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)))))
Нонка