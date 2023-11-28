Происшествия

31 минуту назад

70-летняя женщина перебегала улицу Бехтеева и попала под «Шевроле»

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#ДТП #пешеход

Женщина госпитализирована.

Вечером 27 ноября на улице Бехтеева у дома №7 в Липецке под «Шевроле», которым управляла 43-летняя женщина,  попала  70-летняя липчанка.

Судя по записи камеры наблюдения, пенсионерка перебегала дорогу. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилая женщина госпитализирована.

— Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести, — рассказали в полиции.

Примечательно, что  всего в нескольких места от места, где пенсионерка перебегала дорогу, находится пешеходный переход со светофором.
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#ДТП #пешеход

Комментарии (3)

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002

2 минуты назад
Им хоть через каждые 10 метров следай пешеходный переход,они всё равно будут переходить в неположенном месте.Такой у нас народ.Весь город в пешеходных дорожках и светофорах.
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)))))

16 минут назад
Стоишь на светофоре и замечаешь, что на красный постоянно пенсионеры перебигают. Мне всегда интересно куда они всегда опаздывают?
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Нонка

17 минут назад
Ты не бегай дедка ты не бегай бабка -пешеходный переход на дороге сладкой!
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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