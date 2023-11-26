Хейтерам назло. Футболисты «Металлурга» сыграли с Казинкой

Пожалуй, казинскому «Спартаку» тягаться с профи ещё рано.

В 4-м туре чемпионата Липецкой области по мини-футболу команда «»Дрим Тим», за которую выступают несколько игроков «Металлурга», встретилась с казинском «Спартаком».

Матч имел определённый подтекст. Когда «Металлург» играет плохо, кто-нибудь из болельщиков нет-нет, да и напишет или выкрикнет с трибуны: «Сам только с Казинкой соревноваться». И вот этот день настал.

«Команда Мечты» потеряла целую четвёрку проверенных бойцов. По разным причинам не смогли сыграть «сталевар» Алексей Рыбин, тренер «Металлурга» по физподготовке Александр Харин, ветеран и многолетний капитан главной команды области Евгений Фролов и лучший снайпер чемпионата нападающий «Форте» Дмитрий Лаврищев.

И всё-таки матч показал, что Казинка нашим профи пока не ровня. «Дрим-Тим» не испытал никаких проблем и победил – 6:2. «Дубль» на счету бомбардира «Ельца» Игоря Рогованова, по голу забили форвард «Металлурга» Кирилл Жуковский, Сергей Захаров, Сергей Воскресенских, ещё один мяч казинское спартаковцы забили себе сами.

У «Дрим-Тим» тренера Михаила Абрамова это 4-я победа в 4-х матчах. Команда защищает титул чемпиона, завоёванный в прошлом году.



На фото капитан "красно-чёрных" Роман Войдель и тренер вратарей "Металлурга-М" играют за "Команду мечты". Войдель рассказал GOROD48, что до конца года все его мысли - о сохранении титула чемпиона области по футзалу

