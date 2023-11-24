Самый желанный игрок для «Металлурга» демонстрирует мега-результативность в чемпионате области

Дмитрий Лаврищев настрелял 9 голов в двух встречах.

В чемпионате Липецкой области по мини-футболу после 3-х туров не знает поражений и лидирует действующий победитель турнира «Дрим Тим», за который выступают несколько игроков «Металлурга».

Просто запредельную результативность демонстрирует елецкий форвард Дмитрий Лаврищев, который в текущем сезоне выступает за «Форте» из Таганрога. Он вышел на паркет лишь во 2-м туре и сразу помог «Команде Мечты» победить липецкий «Север» - 4:2. Форвард, которому в конце декабря исполнится 25 лет, забил все 4 мяча своей команды.



Дмитрий Лаврищев



На следующий день «мечтатели» победили «Emex» - 8:4, Лаврищев оформил «пента-трик», т.е. забил 5 мячей.



Дмитрий возглавил и список бомбардиров – 9 голов, у его ближайшего преследователя Дмитрий Кольцова из «Emex» - 6 мячей.



Дмитрий забивает очередной мяч



Елецкий форвард и в большом футболе играл результативно: в 13-ти матчах - 7 голов за «Форте». Лишь по дополнительным показателям он уступил пальму первенства в споре лучших бомбардиров группы «Серебро» Денису Сёмину из Металлурга: тот все свои мячи забил с игры, а ельчанин один – с пенальти. Но вряд ли Лаврищев довольствовался бы второй строчкой, если бы не травма в разгар сезона, из-за которой он пропустил 4 матча (в том числе домашнюю встречу со «сталеварами»).

Липецкая «торсида» уже который год требует, чтобы «Металлург» подписал контракт с Лаврищевым. В концепцию развития «красно-чёрных» он вписывается идеально: молодой, забивной и местный. Но всё время что-то мешает. В 2022 году Дмитрий не взяли в ФНЛ и «зачехлили» на сборе в Турции по инициативе тогдашнего помощника главного тренера Сергея Первушина, год назад Лаврищев зимой стал свободным агентом, но тогдашнее руководство даже не пошевелилось, чтобы его заполучить.







Сейчас нападавший на контракте в команде Таганрога, хотя та и вылетела в «группу Б» второй лиги. «Металлургу» можно будет пригласить земляка, только выплатив за него компенсацию. Но проблема не только в этом. У самой липецкой команды сейчас футболистов выше крыши – 27 человек и как сказал GOROD48 спортивный директор Андрей Овчинников, чтобы подписать кого-то нового нужно сначала расстаться с некоторыми игроками прошлого состава. А поступаться неплохими зарплатами, по нашей информации, желающих не видно.



Ещё один елецкий форвард Кирилл Жуковский тоже выступает за "Дрим Тим", но голов пока не забил.



Помимо Лаврищева за «Дрим Тим» играют капитан «сталеваров» Роман Войдель, а также Алексей Рыбин, Кирилл Жуковский. Матч 1-го тура с дублёрами ЛКС провёл Михаил Заботкин, который сейчас, впрочем, уехал отдыхать в родной Нижний Новгород. Из футболистов прошлого состава выходят на паркет многолетний капитан Евгений Фролов, хавбек Сергей Захаров, ворота защищает Давид Иканович.



Тренер "Металлурга" по физподготовке Александр Харин тоже в "Команде Мечты"



Нарушения принципа «fair-play» здесь нет: игроки «Металлурга» являются представителями другого вида спорта и профессионалами в футзале не считаются.



Когда вратарю Давиду Икановичу скучно, он идёт вперёд



Очередной матч Лаврищев и Ко проведут завтра в спорткомплексе ЛГТУ в 12:45 с казинским «Спартаком».



Алексей Рыбин

Евгений Фролов





Пожать руку после матча "Профессору" Роману Войделю мечтает каждый футболист-любитель в Липецкой области.

