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Самый желанный игрок для «Металлурга» демонстрирует мега-результативность в чемпионате области

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#Мини-футбол #"Металлург" #чемпионат области #Лаврищев #Войдекль #Рыбин
Самый желанный игрок для «Металлурга» демонстрирует мега-результативность в чемпионате области

Дмитрий Лаврищев настрелял 9 голов в двух встречах.

В чемпионате Липецкой области по мини-футболу после 3-х туров не знает поражений и лидирует действующий победитель турнира «Дрим Тим», за который выступают несколько игроков «Металлурга».

Просто запредельную результативность демонстрирует елецкий форвард Дмитрий Лаврищев, который в текущем сезоне выступает за «Форте» из Таганрога. Он вышел на паркет лишь во 2-м туре и сразу помог «Команде Мечты» победить липецкий «Север» - 4:2. Форвард, которому в конце декабря исполнится 25 лет, забил все 4 мяча своей команды.

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Дмитрий Лаврищев

На следующий день «мечтатели» победили «Emex» - 8:4, Лаврищев оформил «пента-трик», т.е. забил 5 мячей.

Дмитрий возглавил и список бомбардиров – 9 голов, у его ближайшего преследователя Дмитрий Кольцова из «Emex» - 6 мячей.

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Дмитрий забивает очередной мяч

Елецкий форвард и в большом футболе играл результативно: в 13-ти матчах - 7 голов за «Форте». Лишь по дополнительным показателям он уступил пальму первенства в споре лучших бомбардиров группы «Серебро» Денису Сёмину из Металлурга: тот все свои мячи забил с игры, а ельчанин один – с пенальти. Но вряд ли Лаврищев довольствовался бы второй строчкой, если бы не травма в разгар сезона, из-за которой он пропустил 4 матча (в том числе домашнюю встречу со «сталеварами»).

Липецкая «торсида» уже который год требует, чтобы «Металлург» подписал контракт с Лаврищевым. В концепцию развития «красно-чёрных» он вписывается идеально: молодой, забивной и местный. Но всё время что-то мешает. В 2022 году Дмитрий не взяли в ФНЛ и «зачехлили» на сборе в Турции по инициативе тогдашнего помощника главного тренера Сергея Первушина, год назад Лаврищев зимой стал свободным агентом, но тогдашнее руководство даже не пошевелилось, чтобы его заполучить.

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Сейчас нападавший на контракте в команде Таганрога, хотя та и вылетела в «группу Б» второй лиги. «Металлургу» можно будет пригласить земляка, только выплатив за него компенсацию. Но проблема не только в этом. У самой липецкой команды сейчас футболистов выше крыши – 27 человек и как сказал GOROD48 спортивный директор Андрей Овчинников, чтобы подписать кого-то нового нужно сначала расстаться с некоторыми игроками прошлого состава. А поступаться неплохими зарплатами, по нашей информации, желающих не видно.

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Ещё один елецкий форвард Кирилл Жуковский тоже выступает за "Дрим Тим", но голов пока не забил.

Помимо Лаврищева за «Дрим Тим» играют капитан «сталеваров» Роман Войдель, а также Алексей Рыбин, Кирилл Жуковский. Матч 1-го тура с дублёрами ЛКС провёл Михаил Заботкин, который сейчас, впрочем, уехал отдыхать в родной Нижний Новгород. Из футболистов прошлого состава выходят на паркет многолетний капитан Евгений Фролов, хавбек Сергей Захаров, ворота защищает Давид Иканович.

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Тренер "Металлурга" по физподготовке Александр Харин тоже в "Команде Мечты"

Нарушения принципа «fair-play» здесь нет: игроки «Металлурга» являются представителями другого вида спорта и профессионалами в футзале не считаются.

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Когда вратарю Давиду Икановичу скучно, он идёт вперёд

Очередной матч Лаврищев и Ко проведут завтра в спорткомплексе ЛГТУ в 12:45 с казинским «Спартаком».

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Алексей Рыбин

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Евгений Фролов

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Пожать руку после матча "Профессору" Роману Войделю мечтает каждый футболист-любитель в Липецкой области.

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#Мини-футбол #"Металлург" #чемпионат области #Лаврищев #Войдекль #Рыбин

Комментарии (2)

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Старый фанат

сегодня, 19:27
Его ждёт светлое будущее. ЧМ, ЧЕ, ОИ
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И

сегодня, 19:23
Это просто невероятно. Сенсейшн.
ответить
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