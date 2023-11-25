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сегодня, 20:04

Липецкий гимнаст занял 3-е место, но его медаль отдали китайцу

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#Спортивная гимнастика #Евгений Поленников
Липецкий гимнаст занял 3-е место, но его медаль отдали китайцу

Ради дружбы с Поднебесной нам не жалко.

Липецкий гимнаст Евгений Поленников не сумел получить награду в личном зачёте на проходящей в Казани матчевой встрече юниорских сборных России и Китая.

Как мы уже сообщали, 15-летний воспитанник спортивной школы №1 помог россиянам обыграть соперников из Поднебесной в командном многоборье, принеся команде важнейшие очки.

Соперничество двух команд продолжилось в отдельных видах, в том числе в коронном виде липчанина – на кольцах. Поленников выступил даже лучше, чем накануне в многоборье. Там он набрал 12,7 балла, а в личном первенстве – 13,2.

Правда, нашлись спортсмены, которые выступили ещё лучше: Матвей Акиньшин из Владимира заработал 13,45 балла, а «серебряный» призёр первенства России-2023 Александр Васильев из Обнинска – 13,35. Эти гимнасты и получили «золотую» и «серебряную» награды. 

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По набранным баллам наш спорстмен третий...

По спортивному принципу Поленникову должна была достаться «бронза», но… по условиям матчевой встречи на пьедестале обязательно должны находиться представители обоих государство. Поэтому результат липчанина учтён не был, а медаль за 3-е место получил китаец Чжень Баосен, хотя он и набрал на целых 1,4 балла меньше, чем наш спортсмен.

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...А на пьедестале Поленникова меняет китайский соперник. Китайцу всё нравится, он поднимает вверх большой палец

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Кадр из трансляции. Красноречивый взгляд Поленникова 9второй справа) на Чжень Баосена

В упражнениях на параллельных брусьях среди 3-х россиян и 3-х китайцев расстроенный Поленников занял последнее 6-е место – 11,3 балла. Победил здесь москвич Арсений Духно, второе и третье места достались китайским спортсменам.

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Результаты соревнований на параллельных брусьях

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#Спортивная гимнастика #Евгений Поленников

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