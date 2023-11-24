Липецкий гимнаст помог России победить сборную Китая

Результат Евгений Поленникова на кольцах стал одним из лучших в турнире.

В Казани проходит матчевая встреча юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике. В возрастных группах 14-16 и 13-15 лет будут разыгрываться 14 комплектов наград.

Воспитанник липецкой спортивной школы №1 Евгений Поленников в составе российской команды стал победителем встречи в командном многоборье среди юниоров 14-16 лет.

15-летний гимнаст из Липецка выступал в четырёх из шести видов программы: в упражнениях на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. Самый высокий балл Евгений положил в командную копилку на кольцах – 13,050, повторить это достижение сумел лишь товарищ по сборной России Матвей Акиньшин из Владимира – вдвоём они показали лучшие результаты в этом виде.

На брусьях Поленнников заработал 12,700 балла, что стало 4-м результатом среди российских и китайских гимнастов. На перекладине он принёс команде 11,600, на коне — 10,100 балов.

Липчанин внёс весомый вклад в победу сборной России, которая суммарно набрала 311,000 очков, опередив соперников из Поднебесной на 13,5 балла.

Кроме Поленникова и владимирского гимнаста Акиньшина честь сборной России защищали Александр Васильев из Обнинска, Арсений Духно из Москвы, Матвей Занин из Казани и Даниил Смирнов из Санкт-Петербурга.

Сборная России. Наш земляк третий слева. Фото Елены Михайловой, vk.com/toprusgym



А вот ещё один липчанин победитель первенства России среди юношей Илья Мусин остался за бортом турнира из-за травмы.

Подготовили «победителя Китая» Поленникова тренеры Геннадий Гусев и Ольга Пивень (на фото вверху они втроём). Наш земляк выступит ещё в личном многоборье и в индивидуальных упражнениях.