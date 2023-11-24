Спорт

сегодня, 17:31

Липецкий гимнаст помог России победить сборную Китая

1 177
#Спортивная гимнастика #
1
Липецкий гимнаст помог России победить сборную Китая

Результат Евгений Поленникова на кольцах стал одним из лучших в турнире.

В Казани проходит матчевая встреча юниорских сборных России и Китая по спортивной гимнастике. В возрастных группах 14-16 и 13-15 лет будут разыгрываться 14 комплектов наград.

Воспитанник липецкой спортивной школы №1 Евгений Поленников в составе российской команды стал победителем встречи в командном многоборье среди юниоров 14-16 лет.

15-летний гимнаст из Липецка выступал в четырёх из шести видов программы: в упражнениях на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. Самый высокий балл Евгений положил в командную копилку на кольцах – 13,050, повторить это достижение сумел лишь товарищ по сборной России Матвей Акиньшин из Владимира – вдвоём они показали лучшие результаты в этом виде.

На брусьях Поленнников заработал 12,700 балла, что стало 4-м результатом среди российских и китайских гимнастов. На перекладине он принёс команде 11,600, на коне — 10,100 балов.

Липчанин внёс весомый вклад в победу сборной России, которая суммарно набрала 311,000 очков, опередив соперников из Поднебесной на 13,5 балла.

Кроме Поленникова и владимирского гимнаста Акиньшина честь сборной России защищали Александр Васильев из Обнинска, Арсений Духно из Москвы, Матвей Занин из Казани и Даниил Смирнов из Санкт-Петербурга.

8IJrSlHBt7U.jpg

Сборная России. Наш земляк третий слева. Фото Елены Михайловой, vk.com/toprusgym

А вот ещё один липчанин победитель первенства России среди юношей Илья Мусин остался за бортом турнира из-за травмы.

Подготовили «победителя Китая» Поленникова тренеры Геннадий Гусев и Ольга Пивень (на фото вверху они втроём). Наш земляк выступит ещё в личном многоборье и в индивидуальных упражнениях.

1 177
#Спортивная гимнастика #
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Здорово

43 минуты назад
Класс! Супер! Молодцы парни! Молодец Евгений! Сил, здоровья, будущих побед!
ответить
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
66
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Победный удушающий и нокаут на 22-й секунде – липецкие бойцы ММА отличились под Тулой
#ММА #смешанные единоборства
1
Победный удушающий и нокаут на 22-й секунде – липецкие бойцы ММА отличились под Тулой

сегодня, 17:12

Спорт
Липецкие силачи побили два рекорда области с умопомрачительными результатами
#Силовое троеборье #пауэрлифтинг
1
Липецкие силачи побили два рекорда области с умопомрачительными результатами

22.11.2023 19:44

Спорт
Липецкая фигуристка Алиса Юрова обновила личный рекорд
#Фигурное катание #Алиса Юрова #Евгений Плющенко
7
Липецкая фигуристка Алиса Юрова обновила личный рекорд

22.11.2023 18:31

Спорт
«Журавль на утёсе» принёс медали липецким каратисткам
#Каратэ #WKF #Кызым
1
«Журавль на утёсе» принёс медали липецким каратисткам

22.11.2023 17:48

Спорт
Сегодня Покотыло. Липчане взяли зеркальный реванш у вчерашних обидчиков
#Мини-футбол
Сегодня Покотыло. Липчане взяли зеркальный реванш у вчерашних обидчиков

18.11.2023 17:24

Спорт
Не Покотыло. В «подвальном дерби» Липецк уступил команде знаменитого бомбардира
#Мини-футбол
Не Покотыло. В «подвальном дерби» Липецк уступил команде знаменитого бомбардира

17.11.2023 17:15

Спорт