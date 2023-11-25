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Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе

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#Сельское хозяйство #губернатор
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Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе

40 работников и 314 коров спасены?

Молочная ферма в Добринском районе, о проблемах которой на этой неделе узнали многие, продолжит работать, сотрудники сохранят свои рабочие места, пообещал губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

- Связался с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс». В Группе Компаний понимают всю важность и ответственность за сохранение рабочих мест и развитие молочного животноводства в регионе. Поэтому на данный момент принято совместное решение о том, что молочная ферма продолжит свою работу. Все рабочие места будут сохранены. Также обсуждаем варианты реконструкции фермы и её дальнейшего развития, - написал глава региона.

Ферма стала знаменитой после публикации в СМИ, в частности на GOROD48. Работники предприятия сняли ролик, на котором видно, что коровник находится в аварийном состоянии, владельцы собираются его закрыть, а 314 коров продать. 40 работников рискуют оказаться на улице, а другой работы в населённом пункте нет. Авторы опасаются, что безработный посёлок в будущем может стать рассадником криминала.

Работники начали бить во все колокола: обратились в администрацию района, правительство Липецкой области и даже к главе государства.

16 1095
#Сельское хозяйство #губернатор
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Комментарии (16)

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Да ладно.

5 минут назад
Бык, Ферма частная. Он что её выкупит? Он только может помочь взять кредит, который так же разойдётся на зарплаты, премии руководству.
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Году

13 минут назад
Ни какие санкции из вне столько не делают вреда, как внутри специалисты-отучившие в Англии или сша
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Нн

20 минут назад
Пенсионер., если вспомнить все их обещания, ждать до конца жизни будешь и не дождёшься, они их и сами забыли
ответить

Мария В

21 минуту назад
Да как так совхоз без коров? Им видите ли не выгодно.Города без заводов оставили и деревни без скотины хотят иметь
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Нн

23 минуты назад
Ураааааа!, чем молодец? В декабре обсуждать как ремонтировать аварийный коровник? А весна- лето на что было дадено. Зимой коровы должны в тепле стоять, а не под снегом.
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Ой, ну не надо...

27 минут назад
Там, почему то все частное, что трещит по швам адепты "свободного рынка" сразу записывают в государственное)))
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Пенсионер.

28 минут назад
А я жду предвыборного обещания навести порядок в сквере ЖКХ. И жду уже почти 5 лет
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Там

36 минут назад
Мракобес, никогда не было частного бизнеса, это хозяйство, в качестве образцово-показательного, всегда пользовалось щедрой поддержкой области. По ряду причин. Когда остальные колхозы разорялись, там действовал ипподром, это показатель уровня поддержки. Поэтому так и не перешли на самоокупаемость и не хотят.
ответить

Бык

53 минуты назад
Спасибо , барин !
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Ураааааа!

53 минуты назад
Все Правильно! Артамонов молодец
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