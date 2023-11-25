Игорь Артамонов пообещал сохранить молочную ферму в Добринском районе

40 работников и 314 коров спасены?

Молочная ферма в Добринском районе, о проблемах которой на этой неделе узнали многие, продолжит работать, сотрудники сохранят свои рабочие места, пообещал губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

- Связался с учредителем ООО «Петровский Агрокомплекс». В Группе Компаний понимают всю важность и ответственность за сохранение рабочих мест и развитие молочного животноводства в регионе. Поэтому на данный момент принято совместное решение о том, что молочная ферма продолжит свою работу. Все рабочие места будут сохранены. Также обсуждаем варианты реконструкции фермы и её дальнейшего развития, - написал глава региона.

Ферма стала знаменитой после публикации в СМИ, в частности на GOROD48. Работники предприятия сняли ролик, на котором видно, что коровник находится в аварийном состоянии, владельцы собираются его закрыть, а 314 коров продать. 40 работников рискуют оказаться на улице, а другой работы в населённом пункте нет. Авторы опасаются, что безработный посёлок в будущем может стать рассадником криминала.

Работники начали бить во все колокола: обратились в администрацию района, правительство Липецкой области и даже к главе государства.