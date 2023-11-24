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27 минут назад

В России создали первую антивейп-систему

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#вейпы

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения разработали первую электронную антивейп-систему, рассказали «Известиям» авторы проекта.

«Мы решили создать гаджет, когда пострадали наши знакомые. Например, подросток из Санкт-Петербурга погиб из-за курения электронной сигареты в возрасте 12 лет, кроме того наш друг чуть не потерял ногу из-за взрыва литиевой батареи вейпа в его кармане», — рассказал «Известиям» главный инженер проекта Никита Литвинцев.

Прибор похож на Bluetooth-колонку, в которую установили датчики анализа воздуха. Они чувствительны к наличию глицерина и пропиленгликоля (основные компоненты жидкостей для вейпа) в воздухе и могут передавать информацию на сервер для обработки и пересылки на гаджет пользователя. Это позволяет определить, курят ли в помещении электронные сигареты, сообщили разработчики.

Директора учебных заведений считают, что девайс может помочь снизить число курильщиков в школах и вузах, однако врачи полагают, что для того, чтобы бросить вредную привычку, электронного контроллера мало.

17
#вейпы

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