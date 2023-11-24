27 минут назад
В России создали первую антивейп-систему
В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения разработали первую электронную антивейп-систему, рассказали «Известиям» авторы проекта.
Прибор похож на Bluetooth-колонку, в которую установили датчики анализа воздуха. Они чувствительны к наличию глицерина и пропиленгликоля (основные компоненты жидкостей для вейпа) в воздухе и могут передавать информацию на сервер для обработки и пересылки на гаджет пользователя. Это позволяет определить, курят ли в помещении электронные сигареты, сообщили разработчики.
Директора учебных заведений считают, что девайс может помочь снизить число курильщиков в школах и вузах, однако врачи полагают, что для того, чтобы бросить вредную привычку, электронного контроллера мало.