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Кабмин выделил почти 90 млрд рублей для выплат детского единого пособия
Более 89,5 млрд рублей выделят из бюджета на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.
Более 89,5 млрд рублей будет направлено из резервного фонда кабмина на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 миллионов детей, - говорится на сайте кабмина.
Единое пособие было введено в РФ с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.
Уточняется, что вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 23 ноября.
Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением числа получателей этой меры поддержки. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием более 10 миллионов детей, - говорится на сайте кабмина.
Единое пособие было введено в РФ с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
В проекте федерального бюджета на 2024 год на выплату единого пособия предусмотрено 1,3 трлн рублей.
Уточняется, что вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 23 ноября.