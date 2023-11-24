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7 минут назад
В Нью-Джерси приостановили закон о санкциях за связи с РФ
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Американский штат Нью-Джерси добровольно приостановил действие закона о санкциях против компаний, связанных с Россией.
Власти американского штата Нью-Джерси спустя полтора года приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях в отношении связанных с Россией компаний, - пишет "Ъ" со ссылкой на газету Politico.
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон в прошлом году. Властям штата запрещалось заключать соглашения с фирмами, поддерживающими связи с Москвой и Минском. Таким организациям также отказывали в субсидиях, было ограничено вложение в них средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие меры.
Нью-Джерси добровольно приостановил исполнение закона летом 2023 года. Это произошло после того, как американское подразделение японской электронной компании Kyocera, которую планировалось внести в черный список, добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.
Компания подала в окружной суд в Нью-Джерси иск, в котором заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.
Некоторые западные эксперты считают, что западные санкции против России потерпели полный провал. По их словам, Москва устояла от воздействия ограничений, а регулятор "очень быстро" ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20%.
Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал этот закон в прошлом году. Властям штата запрещалось заключать соглашения с фирмами, поддерживающими связи с Москвой и Минском. Таким организациям также отказывали в субсидиях, было ограничено вложение в них средств из пенсионного фонда в штате. В некоторых других штатах, включая Нью-Йорк, были приняты схожие меры.
Нью-Джерси добровольно приостановил исполнение закона летом 2023 года. Это произошло после того, как американское подразделение японской электронной компании Kyocera, которую планировалось внести в черный список, добилось вынесения федеральным судом временного ограничительного постановления на основании конституции.
Компания подала в окружной суд в Нью-Джерси иск, в котором заявила об ограничении своего права на свободное владение бизнесом в США.
Некоторые западные эксперты считают, что западные санкции против России потерпели полный провал. По их словам, Москва устояла от воздействия ограничений, а регулятор "очень быстро" ответил на санкции Запада и ограничил свободное движение капитала за рубеж, а также повысил ключевую ставку до 20%.
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