Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Общество
835
сегодня, 16:49
Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Исключения предусмотрены только для многодетных семей — их платеж за электроэнергию будет рассчитываться по минимальному тарифу вне зависимости от объема потребления и проживающих в домах, оборудованных электрокотлами — на время отопительного сезона им установлена граница первого диапазона на уровне 2 000 кВт*ч/мес.
По указанию губернатора диапазоны по объемам потребления пересматривают. Как только Министерство утвердит новые лимиты, компании ЛЭСК и НОВИТЭН выставят счета, в которых учтут новые диапазоны.
Поскольку льготы в Липецкой области монетизированы, информация по многодетным семьям недоступна гарантирующим поставщикам, и перерасчеты производятся в заявительном порядке — необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи и заполнить заявление.
Жителям, использующим электроотопление, нужно предоставить технический паспорт или справку о том, что дом не газифицирован, и тоже заполнить заявление.
Также были проверены начисления, произведенные за январь по жителям домов, расположенных на территории сельских населённых пунктов — ошибок в применении тарифа допущено не было.
На данный момент в компанию обратились 149 многодетных семей и 214 граждан, обогревающих дома электричеством. Их данные будут откорректированы и учтены в расчете за февраль.
Жителям, которым положены указанные выше льготы, нужно:
- позвонить по телефону +7 (4742) 390-020 и прислать документы по электронной почте help@noviten.ru / help@lesk.ru или
- прийти лично в любой Центр обслуживания клиентов — заранее заполнившие заявление обслуживаются без очереди.