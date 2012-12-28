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Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить
Общество
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сегодня, 16:49

Новые тарифы на электроэнергию: кому положены льготы и как их получить

С 1 января 2025 года Министерство энергетики и тарифов Липецкой области установило ступенчатую шкалу тарифов в зависимости от объемов потребления: тот, кто потребляет электроэнергии больше определенного лимита, платит за объем превышения по более высокому тарифу. 

Исключения предусмотрены только для многодетных семей — их платеж за электроэнергию будет рассчитываться по минимальному тарифу вне зависимости от объема потребления и проживающих в домах, оборудованных электрокотлами — на время отопительного сезона им установлена граница первого диапазона на уровне 2 000 кВт*ч/мес.

По указанию губернатора диапазоны по объемам потребления пересматривают. Как только Министерство утвердит новые лимиты, компании ЛЭСК и НОВИТЭН выставят счета, в которых учтут новые диапазоны.

Поскольку льготы в Липецкой области монетизированы, информация по многодетным семьям недоступна гарантирующим поставщикам, и перерасчеты производятся в заявительном порядке — необходимо предъявить удостоверение многодетной семьи и заполнить заявление.

Жителям, использующим электроотопление, нужно предоставить технический паспорт или справку о том, что дом не газифицирован, и тоже заполнить заявление.

Также были проверены начисления, произведенные за январь по жителям домов, расположенных на территории сельских населённых пунктов — ошибок в применении тарифа допущено не было.

На данный момент в компанию обратились 149 многодетных семей и 214 граждан, обогревающих дома электричеством. Их данные будут откорректированы и учтены в расчете за февраль. 

Жителям, которым положены указанные выше льготы, нужно: 

- позвонить по телефону +7 (4742) 390-020 и прислать документы по электронной почте help@noviten.ru /  help@lesk.ru или 

- прийти лично в любой Центр обслуживания клиентов — заранее заполнившие заявление обслуживаются без очереди.

тарифы
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