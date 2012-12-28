Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
«Продиктуйте код домофона»: по сети расходится предупреждение о новом способе мошенничества
Общество
В Липецкой области ночью местами до -22
Погода в Липецке
Липчанин выстрелил себе в лицо из самодельного пугача
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
Дело о резонансном ДТП с тремя сбитыми девочками-пешеходами дошло до суда
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Цены на бензин снова подскочили вверх
Экономика
В Липецкой области наградили лучших инженеров
Общество
Читать все
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
В Липецке снова воняет навозом
Общество
На выезде из 27-го микрорайона на улицу Кривенкова — тройная авария
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
33-летнего липчанина будут судить за поджог «Тойоты»
Происшествия
Изображение «Ласточкина гнезда» обошлось в 105,9 тысячи рублей
Происшествия
Два человека пострадали в пожаре на улице Орджоникидзе
Происшествия
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Читать все
НЛМК Live
373
31 минуту назад

Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»

Инженер Агломерационного цеха НЛМК Жанна Двуреченская стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года». Конкурсное жюри признало сотрудницу комбината лучшей в номинации «Мастер своего дела». 

Жанна Двуреченская работает на Новолипецком металлургическом комбинате 13 лет. Она выпускница двух вузов — Воронежского государственного университета инженерных технологий и Липецкого государственного технического университета. Жанна — участник и победитель множества корпоративных конкурсов, активный инициатор улучшений условий труда и наставник для молодых специалистов. Сотрудница комбината имеет диплом «Лучший молодой рабочий НЛМК», награждена Почетной грамотой и Благодарностями НЛМК. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства занесена на Доску Почета НЛМК. В 2020 году инженер Агломерационного цеха стала победительницей акции «Новолипчанка года». Жанна увлекается спортом и вовлекает в здоровый образ жизни коллег. 

— Я очень активный и мотивированный человек. Нравится ставить большие цели и достигать их. Останавливаться я не планирую. Триумф в «Липчанке года» — еще одно подтверждение тому, что непокоримых вершин не бывает. Очень благодарна НЛМК за массу возможностей для самореализации и достижения успеха. На комбинате я работаю 13 лет и с каждым годом градус гордости за выбранный путь только растет, — поделилась Жанна.

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. Конкурс проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка. В этом году жюри рассмотрело 30 заявок от различных предприятий и организаций города. Семерых победительниц городской акции будут чествовать накануне Международного женского дня. 

липчанка года
3
1
0
3
0
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить