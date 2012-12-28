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НЛМК Live
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31 минуту назад
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
Инженер Агломерационного цеха НЛМК Жанна Двуреченская стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года». Конкурсное жюри признало сотрудницу комбината лучшей в номинации «Мастер своего дела».
— Я очень активный и мотивированный человек. Нравится ставить большие цели и достигать их. Останавливаться я не планирую. Триумф в «Липчанке года» — еще одно подтверждение тому, что непокоримых вершин не бывает. Очень благодарна НЛМК за массу возможностей для самореализации и достижения успеха. На комбинате я работаю 13 лет и с каждым годом градус гордости за выбранный путь только растет, — поделилась Жанна.
Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. Конкурс проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка. В этом году жюри рассмотрело 30 заявок от различных предприятий и организаций города. Семерых победительниц городской акции будут чествовать накануне Международного женского дня.
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