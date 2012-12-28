Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»

Инженер Агломерационного цеха НЛМК Жанна Двуреченская стала победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года». Конкурсное жюри признало сотрудницу комбината лучшей в номинации «Мастер своего дела».

Жанна Двуреченская работает на Новолипецком металлургическом комбинате 13 лет. Она выпускница двух вузов — Воронежского государственного университета инженерных технологий и Липецкого государственного технического университета. Жанна — участник и победитель множества корпоративных конкурсов, активный инициатор улучшений условий труда и наставник для молодых специалистов. Сотрудница комбината имеет диплом «Лучший молодой рабочий НЛМК», награждена Почетной грамотой и Благодарностями НЛМК. За добросовестный труд и значительный вклад в развитие производства занесена на Доску Почета НЛМК. В 2020 году инженер Агломерационного цеха стала победительницей акции «Новолипчанка года». Жанна увлекается спортом и вовлекает в здоровый образ жизни коллег.— Я очень активный и мотивированный человек. Нравится ставить большие цели и достигать их. Останавливаться я не планирую. Триумф в «Липчанке года» — еще одно подтверждение тому, что непокоримых вершин не бывает. Очень благодарна НЛМК за массу возможностей для самореализации и достижения успеха. На комбинате я работаю 13 лет и с каждым годом градус гордости за выбранный путь только растет, — поделилась Жанна.Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. Конкурс проводит комиссия по делам женщин и семьи администрации Липецка. В этом году жюри рассмотрело 30 заявок от различных предприятий и организаций города. Семерых победительниц городской акции будут чествовать накануне Международного женского дня.