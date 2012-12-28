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281
сегодня, 09:03
5

В Ельце будут судить водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода

Здоровью подростка причинён тяжкий вред.

Елецкие следователи передали в суд уголовное дело против 37-летнего липчанина, обвиняемого в совершении ДТП, в котором пострадал подросток.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следствие полагает, что 15 февраля 2023 года обвиняемый за рулём «Фольксваген Гольф» в Ельце на улице Задонской совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, в результате чего подростку был причинён тяжкий вред здоровью. Мальчик переходил дорогу вне перехода, но водитель всё равно обязан быть внимательнее.

На время следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь по части 1 статьи. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» ему грозит до 2-х лет лишения свободы.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Елец
25 минут назад
У нас молодёжь вообще правил дорожного движения не знает. Но все им должны уступать
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да-уж
15 минут назад
Ну это чужая молодежь не знает, когда родственника твоего собьют, начинают по другому рассуждать.
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Большинство
35 минут назад
водителей не считают сбить человека преступлением даже на пешеходном переходе ,а вне пешеходного перехода они вообще могут не смотреть на дорогу и кто там есть !
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?
45 минут назад
Два года длилось следствие?
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Лиза
58 минут назад
И родителей подростка надо оштрафовать за то что не научили своего ребёнка правильно переходить дорогу!
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