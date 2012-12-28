В Ельце будут судить водителя, сбившего несовершеннолетнего пешехода

Здоровью подростка причинён тяжкий вред.

Елецкие следователи передали в суд уголовное дело против 37-летнего липчанина, обвиняемого в совершении ДТП, в котором пострадал подросток.Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, следствие полагает, что 15 февраля 2023 года обвиняемый за рулём «Фольксваген Гольф» в Ельце на улице Задонской совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, в результате чего подростку был причинён тяжкий вред здоровью. Мальчик переходил дорогу вне перехода, но водитель всё равно обязан быть внимательнее.На время следствия фигуранту избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь по части 1 статьи. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» ему грозит до 2-х лет лишения свободы.