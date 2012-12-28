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23 минуты назад
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В «нехорошей» квартире с видом на областную прокуратуру нашли ребенка

Полиция ищет собственника квартиры на улице Зегеля, так как семья, которая ее снимала, превратила жилище в притон.

Жители дома №30а по улице Зегеля пожаловались на соседей. По их словам, они арендовали квартиру и превратили ее в притон.

«В декабре прошлого года органы опеки изъяли 10-летнего сына квартирантки в реабилитационный центр, дали ей время и возможность восстановиться, но день и ночь в квартире продолжаются пьянки. Собирается очень много народу. Квартиру всю разнесли в пух и прах, нет даже замка на входной двери, внутри всё разбито. Входную дверь в подъезд мужчины просто выламывают и заходят. Невозможно наблюдать за этим притоном, который никто не в силах разогнать. Возможно, хозяин квартиры даже не подозревает, что там творится и какой ущерб нанесен. Разбита вся бытовая техника и мебель. Мы очень просим уполномоченных лиц, участкового провести проверку по данному адресу» — такое письмо получили в GOROD48 сегодня.

Действительно, железные двери в четвертый подъезд дома №30а отогнуты так, что через щель в дом может попасть средних размеров собака. На глазах корреспондента GOROD48 к подъезду приехала пьяная компания с бутылками и одна девица так рванула двери на себя, что электромагнитный замок не смог сдержать напора…

Сегодня же «нехорошую» квартиру с видом на областную прокуратуру посетили сотрудники УМВД РФ по Липецку. В ней они застали как квартиросъемщиков с несовершеннолетним ребенком, так и пьяную гурьбу их приятелей. Полицейские попросили номинальных хозяев приехать с ними в отделение, где на них был составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

— Семью поставили на контроль инспекции по делам несовершеннолетних. Матери и отцу ребенка разъяснено, чем может закончиться пренебрежение обязанностями по его воспитанию. Также приняты меры к поиску собственника квартиры, превращенной в притон, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
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Комментарии (2)

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селянин
14 минут назад
Представляю, что твориться на окраинах Липецка, если в центре такой шанхай.
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Не поняла
16 минут назад
Что ребёнок остался в семье? С пьяной компанией? Таким людям все предупреждения побоку. А соседям, как жить? Кто восстановит дверь?
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