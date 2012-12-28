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Экономика
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сегодня, 14:41
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В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
В Липецкой области на прошлой неделе заметно выросли цены на чай, картофель, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания. Подешевели свекла, морковь и макароны. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
Лидером среди подешевевших продуктов на прошлой неделе стала морковь, которая «потеряла» 2,48% своей стоимости, также снизились цены на свеклу (-1,85%), макаронные изделия (-1,29%). Продолжили дешеветь куры, рис, лук, ржаной хлеб. Снизились цены на подсолнечное масло, творог, пшеничный хлеб, вермишель, капусту, немного — на яйца. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, сливочное масло, сметана, сахар, пшено.
Из непродовольственных товаров заметно подорожали туалетное мыло (+1,97%) и женские эластичные колготки (+1,29%). Повысилась цена на джинсы для детей школьного возраста, кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубную пасту. Вместе с тем сухие корма для животных стали дешевле на 1,4%, снизились цены на детские футболки, мужские носки, шампунь, туалетную бумагу. Не изменилась за неделю стоимость школьных спортивных костюмов, мужских футболок, детских кроссовок, хозяйственного мыла, сигарет с фильтром, спичек.
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