Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Читать все
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве
Происшествия
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
В МЧС не ждут паводка в Липецкой области
Общество
В «нехорошей» квартире с видом на областную прокуратуру нашли ребенка
Общество
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
Экономика
160
сегодня, 14:41
2

В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны

В Липецкой области на прошлой неделе заметно выросли цены на чай, картофель, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания. Подешевели свекла, морковь и макароны. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали картофель (+3,29%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,71% и 2,24% соответственно), чай (+2,26%). На 1,63% выросли цены на мясные консервы для детского питания, на 1,35% — сухие молочные смеси для детского питания, стали дороже печенье (+1,03%), мука (+1,32%), помидоры (+1,39%), водка (+1,04%). Менее одного процента увеличились потребительские цены на свинину, баранину, мороженую рыбу, маргарин, пастеризованное молоко, сыр, соль, гречку, огурцы, яблоки. 

Лидером среди подешевевших продуктов на прошлой неделе стала морковь, которая «потеряла» 2,48% своей стоимости, также снизились цены на свеклу (-1,85%), макаронные изделия (-1,29%). Продолжили дешеветь куры, рис, лук, ржаной хлеб. Снизились цены на подсолнечное масло, творог, пшеничный хлеб, вермишель, капусту, немного — на яйца. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, сливочное масло, сметана, сахар, пшено. 

Из непродовольственных товаров заметно подорожали туалетное мыло (+1,97%) и женские эластичные колготки (+1,29%). Повысилась цена на джинсы для детей школьного возраста, кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубную пасту. Вместе с тем сухие корма для животных стали дешевле на 1,4%, снизились цены на детские футболки, мужские носки, шампунь, туалетную бумагу. Не изменилась за неделю стоимость школьных спортивных костюмов, мужских футболок, детских кроссовок, хозяйственного мыла, сигарет с фильтром, спичек. 

цены
0
3
0
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
30 минут назад
Виноват непонятно кто, только не гарант он никогда не причём
Ответить
а что
сегодня, 15:01
по этому поводу скажет коммунист путин? Утром бензин, сейчас чай. Все "под контролем"? ))))))))))))))))
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить