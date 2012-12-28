В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны

В Липецкой области на прошлой неделе заметно выросли цены на чай, картофель, фруктово-ягодные и овощные консервы для детского питания. Подешевели свекла, морковь и макароны. Липецкстат представил данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 11 по 17 февраля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

На прошлой неделе в Липецкой области больше всего подорожали картофель (+3,29%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 2,71% и 2,24% соответственно), чай (+2,26%). На 1,63% выросли цены на мясные консервы для детского питания, на 1,35% — сухие молочные смеси для детского питания, стали дороже печенье (+1,03%), мука (+1,32%), помидоры (+1,39%), водка (+1,04%). Менее одного процента увеличились потребительские цены на свинину, баранину, мороженую рыбу, маргарин, пастеризованное молоко, сыр, соль, гречку, огурцы, яблоки.Лидером среди подешевевших продуктов на прошлой неделе стала морковь, которая «потеряла» 2,48% своей стоимости, также снизились цены на свеклу (-1,85%), макаронные изделия (-1,29%). Продолжили дешеветь куры, рис, лук, ржаной хлеб. Снизились цены на подсолнечное масло, творог, пшеничный хлеб, вермишель, капусту, немного — на яйца. Недельная инфляция не затронула такие продукты, как говядина, сливочное масло, сметана, сахар, пшено.Из непродовольственных товаров заметно подорожали туалетное мыло (+1,97%) и женские эластичные колготки (+1,29%). Повысилась цена на джинсы для детей школьного возраста, кроссовки для взрослых, стиральный порошок, зубную пасту. Вместе с тем сухие корма для животных стали дешевле на 1,4%, снизились цены на детские футболки, мужские носки, шампунь, туалетную бумагу. Не изменилась за неделю стоимость школьных спортивных костюмов, мужских футболок, детских кроссовок, хозяйственного мыла, сигарет с фильтром, спичек.