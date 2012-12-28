Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
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Общество
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сегодня, 15:07
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В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Животное отловили и выпустили в лесу недалеко от кормушки.
«Животное возрастом примерно полтора года и весом приблизительно 35-40 килограммов находилось в ослабленном, угнетенном состоянии, у него была шаткая походка, периодически подгибались задние ноги. Но на окружающие раздражители он реагировал. Судя по всему, животное находилось в таком состоянии по причине длительного голодания», — сообщает управление ветеринарии Липецкой области.
Животное отловили и выпустили на смежной территории Сурковского и Требунского лесов недалеко от кормушки, за ним установлено наблюдение.
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