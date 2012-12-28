В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана

Животное отловили и выпустили в лесу недалеко от кормушки.

Вблизи дома №38 по улице Зеленой в селе Малинки Данковского района обнаружили истощенного дикого кабана. До этого его уже три дня видели гуляющим по селу.«Животное возрастом примерно полтора года и весом приблизительно 35-40 килограммов находилось в ослабленном, угнетенном состоянии, у него была шаткая походка, периодически подгибались задние ноги. Но на окружающие раздражители он реагировал. Судя по всему, животное находилось в таком состоянии по причине длительного голодания», — сообщает управление ветеринарии Липецкой области.Животное отловили и выпустили на смежной территории Сурковского и Требунского лесов недалеко от кормушки, за ним установлено наблюдение.