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Общество
533
сегодня, 15:07
5

В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана

Животное отловили и выпустили в лесу недалеко от кормушки.

Вблизи дома №38 по улице Зеленой в селе Малинки Данковского района обнаружили истощенного дикого кабана. До этого его уже три дня видели гуляющим по селу.

«Животное возрастом примерно полтора года и весом приблизительно 35-40 килограммов находилось в ослабленном, угнетенном состоянии, у него была шаткая походка, периодически подгибались задние ноги. Но на окружающие раздражители он реагировал. Судя по всему, животное находилось в таком состоянии по причине длительного голодания», — сообщает управление ветеринарии Липецкой области.

Животное отловили и выпустили на смежной территории Сурковского и Требунского лесов недалеко от кормушки, за ним установлено наблюдение.
животные
кабан
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Марина
36 минут назад
Милый кабанчик, выздоравливай и кушай вволю. Спасибо неравнодушных людям.
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Охотник
42 минуты назад
Валера 31 лям на зерно куда дел?
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Е
33 минуты назад
)))
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Садовод
сегодня, 15:15
Зима была для копытных - лучше не придумать. Какой истощённый? Болен какой-нибудь дрянью, пристрелить и закопать
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только
30 минут назад
тебя
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