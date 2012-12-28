Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Погода в Липецке
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50 минут назад
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В Липецкой области днем до -8
В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -18 до -20 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.
День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза.
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