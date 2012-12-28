В Липецкой области днем до -8

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — осадки маловероятны. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-12 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 февраля в Липецкой области будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью слабее, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью — от -16 до -21 градусов, днем — от -3 до -8 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от -18 до -20 градусов, днем — от -5 до -7 градусов.День 22 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +5. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1912 году — 34 градуса мороза.