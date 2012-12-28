«Лыжня России»: без особого ажиотажа, но праздник в разгаре

Первый забег уже стартовал.

В 11:30 стартовал первый забег липецкого этапа XLIII открытой Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» - на 1 км для всех желающих.В путь тронулись приблизительно 500 человек – в основном школьники, для которых самая короткая дистанция и является оптимальной.Старты проходят под Липецком в окрестностях села Ленино. Главные забеги назначены на поддень – на 10 и 5 км.По оценкам организаторов, в них примут участие не менее 3 тысяч человек.