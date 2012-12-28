Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Спорт
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31 минуту назад
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«Лыжня России»: без особого ажиотажа, но праздник в разгаре
Первый забег уже стартовал.
В путь тронулись приблизительно 500 человек – в основном школьники, для которых самая короткая дистанция и является оптимальной.
Старты проходят под Липецком в окрестностях села Ленино. Главные забеги назначены на поддень – на 10 и 5 км.
По оценкам организаторов, в них примут участие не менее 3 тысяч человек.
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