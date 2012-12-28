40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми

Теперь мужчину будут судить сразу по трём статьям уголовного кодекса: по обвинению в собирании сведений о частной жизни, нарушении тайны личной переписки и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.

Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело 40-летнего липчанина, обвиняемого в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации и её копировании (по части первой статьи 272 УК РФ), в нарушении тайны переписки (по части первой статьи 138 УК РФ) и незаконном собирании сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия (по части первой статьи 137 УК РФ).40-летний липчанин сильно ревновал жену — почему-то он и его мать были уверены, что та ему изменяет. Но на самом деле женщина поводов для таких предположений не давала. В конце концов семейные ссоры обернулись разводом — женщина не выдержала и ушла от мужа-ревнивца. Пара, у которой были общие дети, рассталась. При этом женщина забыла, что её аккаунт в соцсетях был привязан к телефону мужа. А потом она обнаружила в мессенджере сообщения друзьям и знакомым, которые она не оправляла, и сразу всё поняла — бывший муж не угомонился и продолжает что-то раскапывать.«По версии следствия, 40-летний липчанин поздно вечером 16 марта 2024 года воспользовался тем, что личный кабинет экс-супруги в социальной сети привязан к его номеру телефона, вошел в ее аккаунт и скопировал личную переписку, предварительно прочитав ее. Затем мужчина начал переписываться со знакомой от имени бывшей жены, чтобы получить информацию о личной жизни последней», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Женщина сразу пошла в полицию. Когда к мужчине пришли полицейские — её слова подтвердились: оказалось, в фотогалерее телефона мужчины — масса скриншотов из переписки его бывшей жены. Он их зачем-то все хранил. Переписываясь со знакомыми бывший жены, мужчина задавал всяческие наводящие вопросы, пытаясь хоть что-то выведать. А иногда даже писал сообщения оскорбительного характера.