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сегодня, 16:24
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40-летний липчанин переписывался от имени бывшей жены с её знакомыми
Теперь мужчину будут судить сразу по трём статьям уголовного кодекса: по обвинению в собирании сведений о частной жизни, нарушении тайны личной переписки и неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.
40-летний липчанин сильно ревновал жену — почему-то он и его мать были уверены, что та ему изменяет. Но на самом деле женщина поводов для таких предположений не давала. В конце концов семейные ссоры обернулись разводом — женщина не выдержала и ушла от мужа-ревнивца. Пара, у которой были общие дети, рассталась. При этом женщина забыла, что её аккаунт в соцсетях был привязан к телефону мужа. А потом она обнаружила в мессенджере сообщения друзьям и знакомым, которые она не оправляла, и сразу всё поняла — бывший муж не угомонился и продолжает что-то раскапывать.
«По версии следствия, 40-летний липчанин поздно вечером 16 марта 2024 года воспользовался тем, что личный кабинет экс-супруги в социальной сети привязан к его номеру телефона, вошел в ее аккаунт и скопировал личную переписку, предварительно прочитав ее. Затем мужчина начал переписываться со знакомой от имени бывшей жены, чтобы получить информацию о личной жизни последней», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Женщина сразу пошла в полицию. Когда к мужчине пришли полицейские — её слова подтвердились: оказалось, в фотогалерее телефона мужчины — масса скриншотов из переписки его бывшей жены. Он их зачем-то все хранил. Переписываясь со знакомыми бывший жены, мужчина задавал всяческие наводящие вопросы, пытаясь хоть что-то выведать. А иногда даже писал сообщения оскорбительного характера.
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