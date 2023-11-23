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В Белгородской области в результате атаки дрона пострадал мужчина

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#Белгород #атака

В результате атаки дрона осколочные ранения получил мужчина, который был доставлен в больницу.

Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, - сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении главы региона.

В результате взрыва также был поврежден один автомобиль.

Ранее Гладков сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 22 ноября.

Накануне в Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 11 прилетов. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 минометных снаряда, а также с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. Также обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе в селе Логачевка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.
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#Белгород #атака

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