В России
сегодня, 14:13
В Белгородской области в результате атаки дрона пострадал мужчина
В результате атаки дрона осколочные ранения получил мужчина, который был доставлен в больницу.
Село Козинка в Грайворонском городском округе Белгородской области атаковал украинский дрон-камикадзе, - сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении главы региона.
В результате взрыва также был поврежден один автомобиль.
Ранее Гладков сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 22 ноября.
Накануне в Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 11 прилетов. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 минометных снаряда, а также с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. Также обошлось без последствий.
В Валуйском городском округе в селе Логачевка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.
"В результате его падения с последующей детонацией осколочные ранения нижних конечностей получил мужчина. Бригадой скорой пострадавший доставлен в Центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении главы региона.
В результате взрыва также был поврежден один автомобиль.
Ранее Гладков сообщил о нанесенных ВСУ ударах по Белгородской области за 22 ноября.
Накануне в Белгородском районе под артиллерийский обстрел попало село Журавлевка – установлено 11 прилетов. В селе Устинка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.
В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка выпущено 3 минометных снаряда, а также с квадрокоптера сброшено одно самодельное взрывное устройство. Также обошлось без последствий.
В Валуйском городском округе в селе Логачевка противник сбросил с БПЛА одно самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.