В России

сегодня, 12:14

ФСБ задержала агента ГУР по делу о подготовке теракта против военного в Воронеже

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#теракт #ФСБ
Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего гражданина Украины, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже, - сообщает ФСБ РФ.

Утверждается, что он планировал убить военного с помощью взрывного устройства. У мужчины изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления.

В сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Российскую Федерацию.

Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийству путем закладки и подрыва взрывного устройства.

Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.

В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела по ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы") УК РФ объект арестован, принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
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#теракт #ФСБ

Комментарии (3)

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Елена

27 минут назад
Надо ставить таких к стенки ,другие задумаются прежде чем заниматься терактом.
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Аркадий

53 минуты назад
Повесить после допроса, лучше бы публично, чтоб другие задумались!
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гость

сегодня, 12:41
Красавцы!!!!
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C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
63
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

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