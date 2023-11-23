В России
сегодня, 12:14
ФСБ задержала агента ГУР по делу о подготовке теракта против военного в Воронеже
Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего гражданина Украины, готовившего по заданию украинских спецслужб террористическую атаку против высокопоставленного военного в Воронеже, - сообщает ФСБ РФ.
Утверждается, что он планировал убить военного с помощью взрывного устройства. У мужчины изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления.
В сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Российскую Федерацию.
Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийству путем закладки и подрыва взрывного устройства.
Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела по ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы") УК РФ объект арестован, принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
Утверждается, что он планировал убить военного с помощью взрывного устройства. У мужчины изъяли СВУ массой более 1 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами с поражающими элементами, два электродетонатора, механизм приведения в действие взрывного устройства по радиоканалу, поддельный паспорт гражданина России, используя который он должен был покинуть страну после совершения преступления.
В сентябре 2022 года, находясь в Харьковской области, он был завербован сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Российскую Федерацию.
Украинские кураторы поставили задачу по разведке адреса проживания российского военнослужащего и его убийству путем закладки и подрыва взрывного устройства.
Для конспирации при подготовке убийства по указанию ГУР МОУ преступник использовал велосипед и спецодежду одного из сервисов доставки продуктов питания.
В рамках возбужденного следственным отделом УФСБ России по Воронежской области по данному факту уголовного дела по ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы") УК РФ объект арестован, принимается процессуальное решение о квалификации содеянного по ст. 30, ст. 205 "Террористический акт" УК РФ.
Елена
Аркадий
гость