Липецкая фигуристка Алиса Юрова обновила личный рекорд

Впервые в карьере наша молодая спортсменка преодолела рубеж в две сотни баллов.

Липчанка Алиса Юрова добилась важного результата в соревнованиях по фигурному катанию «Волжский пируэт» в Самаре, которые являются 5-м этапом Гран-при России.

13-летняя фигуристка не сумела пробиться на пьедестал почёта среди юниорок, остановившись совсем рядом – на 4-м месте, но при этом установила личный рекорд, впервые в карьере преодолев рубеж в две сотни баллов – 201,27.

Прежнее высшее достижение Юровой держалось с марта этого года – 199,45, с ним Алиса заняла 6-е место Кубке Федерации в Санкт-Петербурге.

В Самаре Алиса вполне могла подняться в «тройку», но неуверенно выступила в короткой программе, после которой шла всего лишь на 8-м месте. Навёрстывать упущенное пришлось в более сложной произвольной программе и здесь Юрова преобразилась. Начала она с тройного акселя – элемента высшей категории «ультра-си». Кроме того девушка чисто исполнила тройной флип, тройной сальхов, а также трудный каскад из тройного лутца и тройного тулупа. В итоге судьи поставили Юровой высокие оценки за мастерство катания, артистизм и сложность композиции. 137,54 балла тоже стали личным рекордом юной спортсменки в произвольной программе.







Больше заработали только три фигуристки постарше Алисы, которые в итоге и распределили между собой медали. Победила москвичка Алиса Двоеглазова – 230,78 баллов в сумме двух видов, второй стала ещё одна представительница столицы Лидия Плескачёва – 218,09, третьей - Екатерина Ципухина из Нижнего Новгорода – 205,81.

Алиса Юрова, сделавшая первые шаги на льду в липецкой спортивной школе №11 под руководством тренера Цветаны Савинковой, второй год занимается в столичной академии «Ангелы Плющенко» и живёт на два города — Липецк и Москву. На лёд в Самаре её выводил московский тренер Сергей Алексеев.

В декабре спортсменку ждёт Кубок Первого канала, юниорская часть которого пройдёт в Калуге.

Фото t.me/quadbiellmann