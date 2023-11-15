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300 школьников стали выпускниками уникального проекта НЛМК «Корпорация Дети»
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Профориентационный проект Новолипецкого комбината «Корпорация дети» подвел итоги четвертой волны.
В этом году он объединил 300 школьников. В их числе дети сироты и дети сотрудников НЛМК, которым в течение года опытные наставники помогали определиться с выбором профессии.
В рамках четвертой волны проекта участники прошли профориентационное тестирование и консультацию профориентолога. Для родителей провели диагностику стиля воспитания и консультации по вопросам взаимоотношений с ребенком. Эксперты НЛМК подготовили мастер-классы по информационной безопасности и составлению портфолио. Профориентационная игра для детей «Курьер, прощай» помогла понять, какие профессии исчезнут, и как на рынок труда влияют современные технологии.
Важной частью стали стажировки на НЛМК и дочерних компаниях. Школьники смогли познакомится с профессиями комбината, пообщаться с сотрудниками и оценить масштаб производства. В этом году стажеры побывали в 30 структурных подразделениях компании, около 50 наставников знакомили детей с особенностями своих профессий. Ребята прошли стажировку в направлениях аудит, автоматизация, корпоративный университет, ремонты, продажи, технологии, проектирование, информационные технологии и цифровизация, промышленная безопасность и экология, экономика, спорт и благотворительность».
Проект «Корпорация дети» помогает школьникам в возрасте от 13 до 16 лет определиться с выбором будущей профессии. На протяжении 10 месяцев с участниками работают наставники и ведущие эксперты страны. Более подробно познакомиться с профориентационными проектами НЛМК можно в социальных сетяхи на сайте НЛМК в разделе «Карьера».
В рамках четвертой волны проекта участники прошли профориентационное тестирование и консультацию профориентолога. Для родителей провели диагностику стиля воспитания и консультации по вопросам взаимоотношений с ребенком. Эксперты НЛМК подготовили мастер-классы по информационной безопасности и составлению портфолио. Профориентационная игра для детей «Курьер, прощай» помогла понять, какие профессии исчезнут, и как на рынок труда влияют современные технологии.
Важной частью стали стажировки на НЛМК и дочерних компаниях. Школьники смогли познакомится с профессиями комбината, пообщаться с сотрудниками и оценить масштаб производства. В этом году стажеры побывали в 30 структурных подразделениях компании, около 50 наставников знакомили детей с особенностями своих профессий. Ребята прошли стажировку в направлениях аудит, автоматизация, корпоративный университет, ремонты, продажи, технологии, проектирование, информационные технологии и цифровизация, промышленная безопасность и экология, экономика, спорт и благотворительность».
Проект «Корпорация дети» помогает школьникам в возрасте от 13 до 16 лет определиться с выбором будущей профессии. На протяжении 10 месяцев с участниками работают наставники и ведущие эксперты страны. Более подробно познакомиться с профориентационными проектами НЛМК можно в социальных сетяхи на сайте НЛМК в разделе «Карьера».
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