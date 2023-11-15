НЛМК Live

сегодня, 15:55

300 школьников стали выпускниками уникального проекта НЛМК «Корпорация Дети»

176
#образование
300 школьников стали выпускниками уникального проекта НЛМК «Корпорация Дети»

Профориентационный проект Новолипецкого комбината «Корпорация дети» подвел итоги четвертой волны. 

В этом году он объединил 300 школьников. В их числе дети сироты и дети сотрудников НЛМК, которым в течение года опытные наставники помогали определиться с выбором профессии.

В рамках четвертой волны проекта участники прошли профориентационное тестирование и консультацию профориентолога. Для родителей провели диагностику стиля воспитания и консультации по вопросам взаимоотношений с ребенком. Эксперты НЛМК подготовили мастер-классы по информационной безопасности и составлению портфолио. Профориентационная игра для детей «Курьер, прощай» помогла понять, какие профессии исчезнут, и как на рынок труда влияют современные технологии.

Важной частью стали стажировки на НЛМК и дочерних компаниях. Школьники смогли познакомится с профессиями комбината, пообщаться с сотрудниками и оценить масштаб производства. В этом году стажеры побывали в 30 структурных подразделениях компании, около 50 наставников знакомили детей с особенностями своих профессий. Ребята прошли стажировку в направлениях аудит, автоматизация, корпоративный университет, ремонты, продажи, технологии, проектирование, информационные технологии и цифровизация, промышленная безопасность и экология, экономика, спорт и благотворительность».

Проект «Корпорация дети» помогает школьникам в возрасте от 13 до 16 лет определиться с выбором будущей профессии. На протяжении 10 месяцев с участниками работают наставники и ведущие эксперты страны. Более подробно познакомиться с профориентационными проектами НЛМК можно в социальных сетяхи на сайте НЛМК в разделе «Карьера».

176
#образование
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
23
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Высокотехнологичные проекты Группы НЛМК отмечены наградами Металл-Экспо 2023
#НЛМК
Высокотехнологичные проекты Группы НЛМК отмечены наградами Металл-Экспо 2023

13.11.2023 15:19

НЛМК Live
Коммуникационные проекты Группы НЛМК - лауреаты конкурсов «Металл-Экспо 2023»
Коммуникационные проекты Группы НЛМК - лауреаты конкурсов «Металл-Экспо 2023»

10.11.2023 18:09

НЛМК Live
НЛМК занял первое место в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»
#конкурс
НЛМК занял первое место в конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях»

10.11.2023 16:54

НЛМК Live
Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes
#НЛМК
Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes

09.11.2023 16:29

НЛМК Live
В Липецке наградили «стальных людей»
#НЛМК
В Липецке наградили «стальных людей»

08.11.2023 13:04

НЛМК Live
Волшебная липа желаний, полет над комбинатом и город мечты: чем удивляет посетителей «Парк развития ...
#выставка
Волшебная липа желаний, полет над комбинатом и город мечты: чем удивляет посетителей «Парк развития ...

07.11.2023 18:46

НЛМК Live