Общество
сегодня, 09:30
Сотрудника УФСИН, погибшего от рук заключенного, наградили посмертно
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Майор внутренней службы награжден орденом Мужества
28 июня в исправительной колонии строгого режима №6 26-летний осужденный, которого пытались поместить в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, нанес майору внутренней службы Александру Федосееву два удара острым металлическим предметом, и не менее 10 ударов кулаками по голове. Но раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи.
От полученных ранений офицер умер в больнице.
Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно Федосеев Александр Анатольевич награжден орденом Мужества.
От полученных ранений офицер умер в больнице.
Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно Федосеев Александр Анатольевич награжден орденом Мужества.
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