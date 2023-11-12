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Сотрудника УФСИН, погибшего от рук заключенного, наградили посмертно

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#награждение #орден Мужества
34
Сотрудника УФСИН, погибшего от рук заключенного, наградили посмертно

Майор внутренней службы награжден орденом Мужества

28 июня в исправительной колонии строгого режима №6 26-летний осужденный, которого пытались поместить в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка, нанес майору внутренней службы Александру Федосееву два удара острым металлическим предметом, и не менее 10 ударов кулаками по голове. Но раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи.

От полученных ранений офицер умер в больнице.

Как сообщили в УФСИН России по Липецкой области, Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга посмертно Федосеев Александр Анатольевич награжден орденом Мужества.
1 844
#награждение #орден Мужества
34

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