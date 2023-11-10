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сегодня, 09:49
В РФ предлагают уменьшить рабочий день на час перед праздниками
В Госдуму внесли законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели на один час — с 40 до 39 часов.
Сенатор Айрат Гибатдинов предложил на законодательном уровне сделать пятницу семичасовым рабочим днем. В Госдуму уже внесен законопроект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов, - пишет "Российская газета".
В пояснительной записке член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что "необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели". В Трудовом кодексе для этого надо заменить всего две цифры.
Сенатор отметил, что нагрузка на работников возросла. Многие трудятся сверхурочно, так как работодатели увеличивают объем производства без расширения штата сотрудников. На дополнительные выплаты рассчитывать не приходится.
"Рамки 40-часового графика "сильнее стерли" пандемия и активный переход на дистанционную работу", - сказано в записке к законопроекту.
Сокращение рабочей недели на один час позволит также "дополнительно создать новые рабочие места", - подчеркнул автор инициативы.
В пояснительной записке член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре заявил, что "необходимо понизить общую максимальную планку продолжительности рабочей недели". В Трудовом кодексе для этого надо заменить всего две цифры.
Сенатор отметил, что нагрузка на работников возросла. Многие трудятся сверхурочно, так как работодатели увеличивают объем производства без расширения штата сотрудников. На дополнительные выплаты рассчитывать не приходится.
"Рамки 40-часового графика "сильнее стерли" пандемия и активный переход на дистанционную работу", - сказано в записке к законопроекту.
Сокращение рабочей недели на один час позволит также "дополнительно создать новые рабочие места", - подчеркнул автор инициативы.