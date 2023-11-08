Политика

59 минут назад

Воловский район возглавил Сергей Щеглов

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#назначения
Воловский район возглавил Сергей Щеглов

За его кандидатуру проголосовали депутаты местного Совета.

Главой Воловского муниципального округа избран 35-летний Сергей Щеглов. Сегодня на сессия местного Совета депутаты поддержали его кандидатуру единогласно.

«Сергей Щеглов родился в 1988 году в Волово. В 2010 году окончил Елецкий университет по специальности юриспруденция. С 2014 года – на муниципальной службе, работал в отделе организационно-контрольной и правовой работы администрации района, с 2020 года в должности начальника отдела курировал вопросы культуры, спорта, молодежной и демографической политики района. В августе 2022 года назначен на должность заместителя главы муниципалитета.

Женат, воспитывает сына», — сообщает биографию нового главы правительство области.

Предыдущий глава района Никита Соловьев проходит лечение после автоаварии, в которую он попал весной этого года.
1 439
#назначения

Комментарии (1)

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Никола

20 минут назад
Да, сильно попал Никитос, что жаже ни как не оправится. Жаль.
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