Игорь Артамонов предложил в пять раз увеличить единовременную выплату бойцам СВО

Эту инициативу вынесут на внеочередную сессию облсовета.

«До 250 тысяч рублей хотим повысить региональную единовременную выплату липецким контрактникам, принимающим участие в СВО», - сообщил в своем телеграм-канале липецкий губернатор.



Игорь Артамонов сообщил о предложении правительства области изменить и условия выплаты, отменив пункт с указанием обязательной регистрации добровольца на территории региона. «Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты».



Инициативу поддержал председатель областного Совета Владимир Сериков. В своем телеграм-канале он сообщил, что «желание служить с нашивками 48-го региона» уже высказали более 90 жителей других субъектов России.