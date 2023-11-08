Общество

сегодня, 10:34

Игорь Артамонов предложил в пять раз увеличить единовременную выплату бойцам СВО

8 1124
#СВО #льготы
32
Игорь Артамонов предложил в пять раз увеличить единовременную выплату бойцам СВО

Эту инициативу вынесут на внеочередную сессию облсовета.

«До 250 тысяч рублей хотим повысить региональную единовременную выплату липецким контрактникам, принимающим участие в СВО», - сообщил в своем телеграм-канале липецкий губернатор.

Игорь Артамонов сообщил о предложении правительства области изменить и условия выплаты, отменив пункт с указанием обязательной регистрации добровольца на территории региона. «Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты».

Инициативу поддержал председатель областного Совета Владимир Сериков. В своем телеграм-канале он сообщил, что «желание служить с нашивками 48-го региона» уже высказали более 90 жителей других субъектов России.
8 1124
#СВО #льготы
32

Комментарии (8)

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земляк

4 минуты назад
а может доплатить тем кто уже в СВО? а то платили 50 тыщ, а другие регионы уже тогда по 200 -250
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гость

6 минут назад
Но кушать хотят и все другие остальные.Лучше работайте уважаемые депутаты !
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Беззаконие полное

12 минут назад
Когда будете контролировать рост цен на продукты в магазинах? Поднимают постоянно и как и насколько хотят, от балды.
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гость

15 минут назад
гость, А может и правильно вы попробуйте жить когда ваши родные там ......
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В пять раз это

16 минут назад
2 500 000 так как сейчас выплатам500 000.
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гость

21 минуту назад
житель, правильно
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Кукушка

24 минуты назад
Все просто,выборы же в следуюшем году))
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житель

34 минуты назад
Своевременно конечно Походу набивает полит очки
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