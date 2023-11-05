Происшествия

51 минуту назад

В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

3 669
#ДТП
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В тройном столкновении пострадали водитель и пассажир «ВАЗа»

Авария произошла вечером на дороге в районе Ссёлок

Сегодня в районе Ссёлок произошло ДТП.

«По предварительным данным, водитель «Kia Ceed» въехал в «ВАЗ-2111». От удара «ВАЗ» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Nissan Quest». В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественного автомобиля. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарной части 40 Управления противопожарной спасательной службы Липецкой области, которые отключили АКБ машинам, извлекли пострадавших и передали их карете скорой помощи. В настоящее время на месте аварии дежурит пожарная машина», - сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области.

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3 669
#ДТП
1

Комментарии (3)

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Местный

9 минут назад
Да никто никого не ловит. Вчера было усиление, а сейчас в городе ни одного экипажа.
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Культурный

25 минут назад
Жаль Ниссан,очень редкая модель,не повезло владельцу.
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Зимний рыбак

36 минут назад
А где же гаишники? Наверное заняты, ловят в выходной пьяных всех подряд
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